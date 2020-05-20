В Китай за сутки выявили пять случаев COVID-19

В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1708 ввозных случаев COVID-19, 1662 человека уже выздоровели, в больницах остаются 46 пациентов.

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 244 человека выздоровели, 87 остаются в больницах, 4634 умерли.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 16 таких случаев, из них один ввозной. За сутки из карантина были выпущены 37 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 368 бессимптомных носителей.