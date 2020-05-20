В Приморье за сутки выявили 44 случая коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Общее число случаев коронавируса в Приморье достигло 1446, за сутки выявлено 44 заболевших, сообщило правительство региона.
"За сутки в Приморье выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала эпидемии приморцев – 1446", – говорится в сообщении.
Вылечились 487 приморцев, умерли 14 пациентов.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.