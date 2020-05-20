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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T04:24
https://ria.ru/20200520/1571705995.html
В Приморье за сутки выявили 44 случая коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Приморье за сутки выявили 44 случая коронавируса

04:24 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Общее число случаев коронавируса в Приморье достигло 1446, за сутки выявлено 44 заболевших, сообщило правительство региона.
"За сутки в Приморье выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала эпидемии приморцев – 1446", – говорится в сообщении.
Вылечились 487 приморцев, умерли 14 пациентов.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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