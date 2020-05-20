Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-20T04:22
https://ria.ru/20200520/1571705970.html
Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40768/16/407681638_0:0:3137:1766_1036x0_80_0_0_960a35952bde0e8da8c7e1547ce71e66.jpg
РИА Новости

Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня

04:22 20.05.2020
433
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Кипр. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса, сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.
Как сообщил Куприану кипрскому агентству новостей CNA после телеконференции с заместителем министра туризма Саввасом Пердиосом, ведомство рассчитывает на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.
Кипр с 4 мая начал постепенное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что аэропорты на Кипре возобновят работу в июне-июле на третьем этапе ослабления ограничений. Тогда же заработают гостиницы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
601000
Обсудить 0
ТуризмКоронавирус COVID-19Кипр
Рекомендуем
Американские доллары
Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китай за сутки выявили пять случаев COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье за сутки выявили 44 случая коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
На Сахалине у трех пассажиров авиарейсов выявили COVID-19
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Стоп-кадр видео с участием Дмитрия Красилова и Полины Гагариной
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big
Королевский колледж Кембриджского университета
Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году
Падение метеорита в Красноярским крае попало на видео
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Военно-транспортный самолет
Около 50 прибывших в ДФО военных самолетов обработали от COVID-19
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Автомобили Toyota Camry
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд: COVID-19 пока не сказался на качестве прогнозов погоды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В ЕАО опровергли сообщения о третьем умершем пациенте с COVID-19
07:03У побережья Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,1
06:53Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
06:52В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
06:52В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса
06:50В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков
06:47Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
06:32В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
05:58Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году
05:55КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске
05:34СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
05:32СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
05:12На Сахалине у трех пассажиров авиарейсов выявили COVID-19
05:10Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм
05:08В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:07Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
05:05Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса стала автором серии комиксов
05:03Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19
05:00В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале
04:41Около 50 прибывших в ДФО военных самолетов обработали от COVID-19
Лента новостейМолния