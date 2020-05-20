МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса, сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.
Как сообщил Куприану кипрскому агентству новостей CNA после телеконференции с заместителем министра туризма Саввасом Пердиосом, ведомство рассчитывает на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.
Кипр с 4 мая начал постепенное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что аэропорты на Кипре возобновят работу в июне-июле на третьем этапе ослабления ограничений. Тогда же заработают гостиницы.
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