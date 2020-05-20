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2020-05-20T05:55
https://ria.ru/20200520/1571705940.html
В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу
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РИА Новости

В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу

04:21 20.05.2020 (обновлено: 05:55 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Депутат-коммунист Александр Шестун ударил сотрудницу аппарата в думе Уссурийска из-за того, что члены фракции КПРФ пытались провести на заседание своих помощников, что запрещено из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе заксобрания.
Во вторник представитель думы сообщил РИА Новости, что на совместном заседании постоянных депутатских комиссий проходило обсуждение отчета главы Уссурийска по итогам работы за 2019 год, этот вопрос вызвал со стороны представителей партии КПРФ "бурное возмущение". В городском парламенте отметили, что Шестун и один из помощников депутата ударили специалиста аппарата думы. Она обратилась в травмпункт и получила лист о временной нетрудоспособности. Заявление о нанесении вреда здоровью направлено в правоохранительные органы. В региональном отделении КПРФ сообщили, что однопартийцы будут рассматривать вопрос исключения Шестуна из партии только в случае признания его виновным в суде, а пока инцидент рассматривается как провокация против коммунистов.
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"С момента введения режима повышенной готовности заседания комиссий и Думы проходят в большом зале администрации городского округа, и депутаты посещают их без сопровождения помощников, чтобы не создавать массового скопления людей. Члены фракции КПРФ во главе со своим руководителем Александром Шестуном на совместном заседании депутатских комиссий пренебрегли общими для всех требованиями и попытались привести в зал всех своих помощников", - говорится в сообщении.
По данным городского парламента, как отмечает сотрудница аппарата думы, в очередной момент депутат ее ударил.
"Совместное заседание комиссий, несмотря на попытки членов фракции КПРФ его сорвать, состоялось. Депутаты приняли решение вынести отчет главы Уссурийского городского округа и ход исполнения бюджета за I квартал 2020 года на заседание думы. На нем, согласно требованиям местного законодательства, глава городского округа Евгений Корж отчет представит лично", - сообщает дума.
Екатерина Вахитова
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УссурийскПолитика
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