В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу

"С момента введения режима повышенной готовности заседания комиссий и Думы проходят в большом зале администрации городского округа, и депутаты посещают их без сопровождения помощников, чтобы не создавать массового скопления людей. Члены фракции КПРФ во главе со своим руководителем Александром Шестуном на совместном заседании депутатских комиссий пренебрегли общими для всех требованиями и попытались привести в зал всех своих помощников", - говорится в сообщении.