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2020-05-20T06:22
https://ria.ru/20200520/1571705910.html
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571705890_0:1548:2047:2699_1036x0_80_0_0_9f19c9a4db84bd77b3a50c14cf580108.jpg
РИА Новости

Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"

04:19 20.05.2020 (обновлено: 06:22 20.05.2020)
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© РИА Новости / ПетшаковскийРыбный день в кубанской семье
Рыбный день в кубанской семье
© РИА Новости / Петшаковский
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пользователи Сети заподозрили неладное в фотографии, опубликованной в Twitter-аккаунте "Жизнь в СССР!". На кадре запечатлена советская семья из четырех человек и накрытый стол, на котором есть раки, рыба, свежие овощи и картофельное пюре.
Снимок подписан как "завтрак советского инженера и его семьи" и датирован 1970-ми годами.
Однако многие усомнились том, что в тогда люди могли позволить себе питаться таким образом.
"Помнится мамка на завтрак омаров готовила..." - иронизирует "Дедъ из леса".
"Ставь лайк, если помнишь вкус знаменитых ярославских устриц за 75 копеек коробка. На весь союз гремели", - пошутил "Могучий щит".
"Это типа у голодного инженера так семья питалась. А у работяги еще трехлитровая банка с черной икрой должна была стоять...", - написал tall ship sailor.
КНДР точно так же завтракают!" - иронично предположила Valentina Dovgosheya.
"Лобстеров недостает. А так в общем верно", - отметила Anna.
Пользователь с ником ЗакиДОМский нашел фотографию в библиотеке изображение РИА Новости и выяснил, что на самом деле это постановочный снимок под названием "Рыбный день в кубанской семье", сделанный в 1985 году, а не в 1970-е.
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КНДРСССРОбщество
Популярные комментарии
В 70х это была не роскошь. Раки и рыба во многих прудах и реках водились. Поймал и ешь. Этот стол накрыт по особому случаю.
20 мая, 05:47
maksim russian
1600000
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