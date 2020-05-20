Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пользователи Сети заподозрили неладное в фотографии, опубликованной в Twitter-аккаунте "Жизнь в СССР!". На кадре запечатлена советская семья из четырех человек и накрытый стол, на котором есть раки, рыба, свежие овощи и картофельное пюре.
Зaвтpaк coвeтcкoгo инжeнepa и eгo ceмьи, 1970-е pic.twitter.com/Gw94H2Qjm4— Жизнь в СССР! (@ussrlife) May 18, 2020
Снимок подписан как "завтрак советского инженера и его семьи" и датирован 1970-ми годами.
Однако многие усомнились том, что в тогда люди могли позволить себе питаться таким образом.
"Помнится мамка на завтрак омаров готовила..." - иронизирует "Дедъ из леса".
"Ставь лайк, если помнишь вкус знаменитых ярославских устриц за 75 копеек коробка. На весь союз гремели", - пошутил "Могучий щит".
"Это типа у голодного инженера так семья питалась. А у работяги еще трехлитровая банка с черной икрой должна была стоять...", - написал tall ship sailor.
"В КНДР точно так же завтракают!" - иронично предположила Valentina Dovgosheya.
"Лобстеров недостает. А так в общем верно", - отметила Anna.
Пользователь с ником ЗакиДОМский нашел фотографию в библиотеке изображение РИА Новости и выяснил, что на самом деле это постановочный снимок под названием "Рыбный день в кубанской семье", сделанный в 1985 году, а не в 1970-е.