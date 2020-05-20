Вильфанд: COVID-19 пока не сказался на качестве прогнозов погоды

После начала режима изоляции из-за COVID-19 полеты гражданской авиации были прекращены во многих странах мира. Между тем на самолетах были установлены датчики, которые снабжали метеорологов информацией о состоянии атмосферы.

Ранее ВМО отмечало проблему качества прогнозов погоды и опасных погодных явлений в развивающихся странах, где из-за приостановки полетов метеослужбы лишились одного из основных источников информации - датчиков на борту самолетов. Метеорологические авиаданные сократились в среднем в мире на 75-80%, а в Южном полушарии - на 90%.