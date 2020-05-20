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2020-05-20T04:02
https://ria.ru/20200520/1571705766.html
Вильфанд: COVID-19 пока не сказался на качестве прогнозов погоды
https://cdn23.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_54082b8519e48208f95f86bd70cf1e08.jpg
РИА Новости

Вильфанд: COVID-19 пока не сказался на качестве прогнозов погоды

04:02 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Несмотря на то, что метеорологи не могут теперь пользоваться датчиками, установленными на самолетах гражданской авиации, точность прогнозов погоды пока сохранилась благодаря системам, моделям и спутникам, оставшимся в работе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
После начала режима изоляции из-за COVID-19 полеты гражданской авиации были прекращены во многих странах мира. Между тем на самолетах были установлены датчики, которые снабжали метеорологов информацией о состоянии атмосферы.
"К счастью, качество прогнозов сохранилось на уровне, который был до пандемии. Я могу это сказать по нашим прогнозам, но то же самое подтверждает Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Точность прогнозов удается сохранять, мы опираемся на спутниковые данные, систему метеорологических станций, которая работает в России", - сказал Вильфанд.
По данным ВМО, в метеорологические службы Европы запустили дополнительные радиозонды, которые частично восполнили образовавшийся пробел в информации.
Ранее ВМО отмечало проблему качества прогнозов погоды и опасных погодных явлений в развивающихся странах, где из-за приостановки полетов метеослужбы лишились одного из основных источников информации - датчиков на борту самолетов. Метеорологические авиаданные сократились в среднем в мире на 75-80%, а в Южном полушарии - на 90%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияВсемирная метеорологическая организацияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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