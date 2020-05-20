Johnson & Johnson прекратит производство детской присыпки в США и Канаде

"Компания решила окончательно прекратить производство приблизительно 100 наименований продукции ..., включая детскую присыпку Johnson's Baby на основе талька. Это решение будет действовать только в США и Канаде", - говорится в заявлении компании.

Агентство Рейтер в конце 2018 года опубликовало собственное расследование о следах асбеста в детской присыпке Johnson & Johnson, которая приводила к возникновению онкологических заболеваний у пользовавшихся этой продукцией людей. Агентство сообщило, что в компании на протяжении десятилетий знали о содержании в тальке примесей асбеста, но скрывали эти факты как от властей, так и от общественности.