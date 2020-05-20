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2020-05-20T03:39
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Johnson & Johnson прекратит производство детской присыпки в США и Канаде
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РИА Новости

Johnson & Johnson прекратит производство детской присыпки в США и Канаде

03:39 20.05.2020
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© AP Photo / Matt RourkeДетская присыпка от компании Johnson & Johnson
Детская присыпка от компании Johnson & Johnson
© AP Photo / Matt Rourke
Детская присыпка от компании Johnson & Johnson. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американская компания Johnson & Johnson сообщила, что прекратит производство в США и Канаде детской присыпки на основе талька, которая стала поводом для многочисленных судебных исков к производителю.
"Компания решила окончательно прекратить производство приблизительно 100 наименований продукции ..., включая детскую присыпку Johnson's Baby на основе талька. Это решение будет действовать только в США и Канаде", - говорится в заявлении компании.
Компания отметила, что спрос на детскую присыпку Johnson's Baby в Северной Америке снижается в значительной степени из-за изменений в привычках потребителей, а также "подпитывается дезинформацией относительно безопасности продукта и постоянными исковыми разбирательствами".
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"Johnson & Johnson остается твердо уверенной в безопасности детской присыпки Johnson's Baby на основе талька. Десятилетия научных исследований медицинских экспертов во всем мире подтверждают безопасность нашего продукта", - добавили в компании.
По данным издания Wall Street Journal, по состоянию на март в суды США поступили иски к компании Johnson & Johnson от порядка 19,4 тысячи истцов. Истцы утверждают, что присыпка данного производителя вызывает рак яичников, а также мезотелиому - достаточно редкую разновидность рака, которая обычно вызывается под воздействием асбеста.
Агентство Рейтер в конце 2018 года опубликовало собственное расследование о следах асбеста в детской присыпке Johnson & Johnson, которая приводила к возникновению онкологических заболеваний у пользовавшихся этой продукцией людей. Агентство сообщило, что в компании на протяжении десятилетий знали о содержании в тальке примесей асбеста, но скрывали эти факты как от властей, так и от общественности.
Логотип компании Johnson & Johnson
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Johnson & JohnsonКанадаСШАВ мире
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