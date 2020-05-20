В Боливии более 200 полицейских и военнослужащих заболели COVID-19

По данным министерства обороны, 37 военнослужащих заразились COVID-19, один из них скончался и двое выздоровели.

В понедельник, командующий национальной полиции Родольфо Монтеро заявил, что в рядах полиции коронавирусом заразились 175 сотрудников, большая часть из них – в Ла-Пасе. При этом 44 полицейских уже были выписаны из больницы, а 127 продолжают лечение или соблюдают изоляцию.