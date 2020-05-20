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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T03:37
https://ria.ru/20200520/1571705598.html
В Боливии более 200 полицейских и военнослужащих заболели COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6675c3cee2606053d41e43c96b524450.jpg
РИА Новости

В Боливии более 200 полицейских и военнослужащих заболели COVID-19

03:37 20.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Боливия. Архивное фото
ЛА-ПАС, 20 мая - РИА Новости. Более 200 боливийских полицейских и военнослужащих заразились коронавирусом, пять человек скончались, следует из официальных данных.
По данным министерства обороны, 37 военнослужащих заразились COVID-19, один из них скончался и двое выздоровели.
В понедельник, командующий национальной полиции Родольфо Монтеро заявил, что в рядах полиции коронавирусом заразились 175 сотрудников, большая часть из них – в Ла-Пасе. При этом 44 полицейских уже были выписаны из больницы, а 127 продолжают лечение или соблюдают изоляцию.
Число случаев заражения коронавирусом в Боливии составляет 4263, скончались 174 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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