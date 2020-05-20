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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T03:34
https://ria.ru/20200520/1571705525.html
В Приморье рассчитали предполагаемые финансовые потери из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

В Приморье рассчитали предполагаемые финансовые потери из-за COVID-19

03:34 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Бюджет Приморья, по пессимистичной оценке, по итогам года из-за ситуации с коронавирусом может потерять до 21 миллиарда рублей доходов, сообщила РИА Новости первый вице-губернатор региона – председатель краевого правительства Вера Щербина.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, ограничительные меры продлены до 31 мая. Власти региона сообщали, что на первом этапе кризиса спад был зафиксирован главным образом в сфере туризма и торговли с КНР, в апреле ситуация отразилась на всей экономике края. За март, апрель и май принято около десятка краевых законов, направленных на снижение ставок по региональным налогам. Также правительством края принято решение об "арендных каникулах" для бизнеса. Прорабатываются предложения по поддержке промышленных предприятий, расширению механизмов льготного лизинга, развитию программы переподготовки специалистов под нужды экономики края.
Отвечая на вопрос, сколько времени нужно экономике Приморья, чтобы восстановиться, Щербина отметила, что это действительно сложный вопрос, на который пока нельзя дать ответа.
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"Мы сейчас пытаемся это выяснить. Первая точка отсчёта - 1 июля, вторая - 1 сентября. Мы дали много льгот, это в основном касается малого предпринимательства. У нас сейчас не работа.т 49 700 человек – малые предприниматели. Казалось, что они дадут нам урон. Но нет - оказалось, что и большая экономика дает спад по налогу на прибыль. Мы его природу еще изучаем. Январь, февраль, март - влияния на бюджет не было, а с апреля потеряли 3,4 миллиарда рублей", - сказала Щербина.
По ее словам, власти региона активно работают с налоговыми службами, чтобы понять, что будет происходить до конца года.
"Самый пессимистический прогноз – потеря 21 миллиарда рублей дохода по итогам года, и то, что нам придётся отказаться от каких-то проектов. Есть прогнозы, но достоверность будет уточняться каждый месяц", - добавила собеседница агенства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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