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2020-05-20T03:48
https://ria.ru/20200520/1571705489.html
Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи
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РИА Новости

Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи

03:31 20.05.2020 (обновлено: 03:48 20.05.2020)
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
КАИР, 20 мая – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара решила отвести свои подразделения на два-три километра от фронта у столицы страны Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

"Мы решили отвести силы на всех фронтах в Триполи на расстояние 2-3 километра, чтобы увеличить простор в районе Триполи для отправления религиозных обрядов и обмена визитами, а также связям между ливийцами, как это происходит на севере, востоке и западе страны", - говорится в заявление спикера ЛНА Ахмеда аль-Мисмари в Facebook.

В ЛНА рассчитывают, что "враг последует этому примеру во избежание кровопролития по окончании месяца Рамадан".
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Силы Правительства национального согласия (ПНС) в апреле вернули контроль над границей с Тунисом после быстрого наступления и взятия городов Сабрата, Сурман и Эль-Аджайлат, находящихся к западу от Триполи. В понедельник ПНС объявило об установлении контроля над военной базой аль-Ватыйя на западе страны недалеко от границы с Тунисом, которую ранее удерживала армия Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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