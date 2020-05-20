Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи

"Мы решили отвести силы на всех фронтах в Триполи на расстояние 2-3 километра, чтобы увеличить простор в районе Триполи для отправления религиозных обрядов и обмена визитами, а также связям между ливийцами, как это происходит на севере, востоке и западе страны", - говорится в заявление спикера ЛНА Ахмеда аль-Мисмари в Facebook.