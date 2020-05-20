Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи

КАИР, 20 мая – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара решила отвести свои подразделения на два-три километра от фронта у столицы страны Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).
"Мы решили отвести силы на всех фронтах в Триполи на расстояние 2-3 километра, чтобы увеличить простор в районе Триполи для отправления религиозных обрядов и обмена визитами, а также связям между ливийцами, как это происходит на севере, востоке и западе страны", - говорится в заявление спикера ЛНА Ахмеда аль-Мисмари в Facebook.
В ЛНА рассчитывают, что "враг последует этому примеру во избежание кровопролития по окончании месяца Рамадан".
Отвод сил предполагается начать с 12.00.
Силы Правительства национального согласия (ПНС) в апреле вернули контроль над границей с Тунисом после быстрого наступления и взятия городов Сабрата, Сурман и Эль-Аджайлат, находящихся к западу от Триполи. В понедельник ПНС объявило об установлении контроля над военной базой аль-Ватыйя на западе страны недалеко от границы с Тунисом, которую ранее удерживала армия Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.