Небензя призвал Запад поставлять помощь Сирии только через открытые КПП

"Обсуждая резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи, мы каждый раз договаривались о его срочном, но временном статусе. Не притворяйтесь, что не знаете об этом или, возможно, хотите забыть. Хватит преследовать собственные политические дивиденды, которые не имеют ничего общего с гуманитарными принципами", - заявил он.