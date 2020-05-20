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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-20T03:31
https://ria.ru/20200520/1571705375.html
Небензя призвал Запад поставлять помощь Сирии только через открытые КПП
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:97:2048:1249_1036x0_80_0_0_23eac64cef8441e6e848b6ccd12da193.jpg
РИА Новости

Небензя призвал Запад поставлять помощь Сирии только через открытые КПП

03:27 20.05.2020 (обновлено: 03:31 20.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 20 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западных коллег в Совбезе не тратить время и не пытаться открыть закрытые ранее погранпереходы на границе Сирии для доставки гумпомощи в регионы страны.
"Не тратьте времени на попытки открыть закрытые пограничные переходы. Управление ООН по гуманитарным вопросам нужно призывать работать с Дамаском для поиска путей доставки помощи через открытые погранпереходы и через саму Сирию", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.
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В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах было решено сократить с четырех до двух. Действующими остались пункты на границе с Турцией: Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава. За такое решение выступали Россия, Китай, Сирия. В частности, согласно позиции России, необходимость в двух пограничных переходах отпала, так как ситуация "на земле" изменилась. По словам российской стороны, сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории и в состоянии сами доставлять туда гуманитарные грузы. Сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.
В ходе заседания СБ ООН во вторник ряд западных коллег, в том числе представители Великобритании и США выступали за открытие погранперехода Эль-Ярубия (на границе Сирии и Ирака).
Небензя напомнил, что изначально механизм трансграничной помощи носил временный характер и предполагал доставку гуманитарных грузов в районы Сирии, не контролировавшиеся Дамаском.
"Обсуждая резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи, мы каждый раз договаривались о его срочном, но временном статусе. Не притворяйтесь, что не знаете об этом или, возможно, хотите забыть. Хватит преследовать собственные политические дивиденды, которые не имеют ничего общего с гуманитарными принципами", - заявил он.
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Война в СирииРоссияВасилий НебензяСирияООНВ мире
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