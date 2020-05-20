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2020-05-20T03:41
https://ria.ru/20200520/1571705303.html
Эксперт объяснил снижение числа суицидов в Японии
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РИА Новости

Эксперт объяснил снижение числа суицидов в Японии

03:24 20.05.2020 (обновлено: 03:41 20.05.2020)
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© Фото : Центр помощи мерам по предупреждению самоубийств LifelinkЯсуюки Симидзу
Ясуюки Симидзу
© Фото : Центр помощи мерам по предупреждению самоубийств Lifelink
ТОКИО, 20 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Число самоубийств в Японии в апреле снизилось почти на 20%; глава Lifelink - некоммерческой организации Центр помощи мерам по предупреждению самоубийств, Ясуюки Симидзу рассказал РИА Новости в чем причины столь резкого сокращения показателей, да еще и на фоне распространения коронавируса, ударившего по экономике и кардинально изменившего привычный уклад жизни.
"Есть несколько причин, в результате которых число самоубийств сокращается именно в начале кризиса. Нечто подобное мы уже наблюдали после Великого землетрясения Восточной Японии (в 2011 году, когда цунами унесло около 20 тысяч жизней и произошла авария на АЭС "Фукусима-1" - ред.). Во-первых, когда возникает реальная угроза жизни, то начинает действовать стремление к самосохранению. Силы человека, даже того, кто задумывался о самоубийстве, уходят на то, чтобы спасти свою жизнь", - считает Симидзу.
Еще одной важной причиной он считает проявляющееся в обществе именно в кризисные и критические моменты чувство солидарности. И, наконец, в качестве третьей причины он называет стирание разрыва в положении различных людей – поводы для беспокойства, которое испытывает общество, у всех приблизительно одинаковые.
При этом Ясуюки Симидзу считает преждевременными выводы некоторых СМИ о том, что резкое сокращение самоубийств связано с самоизоляцией, то есть из-за отсутствия травмирующего фактора в виде коллектива на работе или в школе.
"Для того, чтобы сделать такие выводы, необходимо иметь данные о том, в какой именно социальной группе сократились самоубийства. Я не исключаю того, что причина кроется в этом. Мы должны иметь цифры отдельно по школьникам, работающим и безработным. Но как правило, основная доля самоубийств приходится на безработных, поэтому все-таки такое объяснение мне представляемся маловероятным", - считает Симидзу.
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Что дальше?

Относительно динамики самоубийств на ближайшее время глава Lifelink далек от оптимизма. По его словам, люди могут чувствовать, что психологически не справляются со сложившимися обстоятельствами – потерей работы и нехваткой денег на жизнь. Эксперт считает это общемировой тенденцией, характерной не только для Японии, но и для других стран.
Поэтому, по мнению собеседника, уже сейчас необходимо действовать на опережение и принимать меры.
"Это поддержка компаний, которые, несмотря на кризис, не увольняют сотрудников, и расширение такой помощи. Необходимо также расширение более доступной помощи пострадавшим от кризиса людям, поддержка тех, кто никак не может наладить жизнь, усиление системы консультаций в соцсетях и по телефону", - подчеркнул глава центра.
Согласно данным Главного полицейского управления Японии, в апреле число самоубийств составило 1455, что на 19,8% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда добровольно из жизни ушли 1814 человек.
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