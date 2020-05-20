Эксперт объяснил снижение числа суицидов в Японии

ТОКИО, 20 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Число самоубийств в Число самоубийств в Японии в апреле снизилось почти на 20%; глава Lifelink - некоммерческой организации Центр помощи мерам по предупреждению самоубийств, Ясуюки Симидзу рассказал РИА Новости в чем причины столь резкого сокращения показателей, да еще и на фоне распространения коронавируса, ударившего по экономике и кардинально изменившего привычный уклад жизни.

"Есть несколько причин, в результате которых число самоубийств сокращается именно в начале кризиса. Нечто подобное мы уже наблюдали после Великого землетрясения Восточной Японии (в 2011 году, когда цунами унесло около 20 тысяч жизней и произошла авария на АЭС "Фукусима-1" - ред.). Во-первых, когда возникает реальная угроза жизни, то начинает действовать стремление к самосохранению. Силы человека, даже того, кто задумывался о самоубийстве, уходят на то, чтобы спасти свою жизнь", - считает Симидзу.

Еще одной важной причиной он считает проявляющееся в обществе именно в кризисные и критические моменты чувство солидарности. И, наконец, в качестве третьей причины он называет стирание разрыва в положении различных людей – поводы для беспокойства, которое испытывает общество, у всех приблизительно одинаковые.

При этом Ясуюки Симидзу считает преждевременными выводы некоторых СМИ о том, что резкое сокращение самоубийств связано с самоизоляцией, то есть из-за отсутствия травмирующего фактора в виде коллектива на работе или в школе.

"Для того, чтобы сделать такие выводы, необходимо иметь данные о том, в какой именно социальной группе сократились самоубийства. Я не исключаю того, что причина кроется в этом. Мы должны иметь цифры отдельно по школьникам, работающим и безработным. Но как правило, основная доля самоубийств приходится на безработных, поэтому все-таки такое объяснение мне представляемся маловероятным", - считает Симидзу.

Что дальше?

Относительно динамики самоубийств на ближайшее время глава Lifelink далек от оптимизма. По его словам, люди могут чувствовать, что психологически не справляются со сложившимися обстоятельствами – потерей работы и нехваткой денег на жизнь. Эксперт считает это общемировой тенденцией, характерной не только для Японии, но и для других стран.

Поэтому, по мнению собеседника, уже сейчас необходимо действовать на опережение и принимать меры.

"Это поддержка компаний, которые, несмотря на кризис, не увольняют сотрудников, и расширение такой помощи. Необходимо также расширение более доступной помощи пострадавшим от кризиса людям, поддержка тех, кто никак не может наладить жизнь, усиление системы консультаций в соцсетях и по телефону", - подчеркнул глава центра.