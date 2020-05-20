ВЦИОМ рассказал об ошибках россиян в произношении слов

Путин поблагодарил Вербицкую за исправление его ошибок в произношении В прошлом году на заседании Госсовета по образованию глава государства признался, что для консультаций по русскому языку всегда обращается к Вербицкой, а в срочных случаях звонит ей даже с борта самолета.