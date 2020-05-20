Эксперт: пандемия может привести мир к фармацевтическому протекционизму

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пандемия Пандемия коронавируса может заставить многие страны реализовывать протекционистские меры в критически важных для нацбезопасности отраслях промышленности, в частности, в фармацевтической отрасли, такое мнение выразил РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

В пятницу телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что Белый дом готовит указ, согласно которому лекарственные препараты первой необходимости должны будут производиться на территории США.

По словам эксперта, последние 40-50 лет человечество не испытывало глобальные угрозы в виде крупных войн и эпидемий, поэтому многие государства начали реформировать системы здравоохранения, которые посчитали избыточными. В том числе, начался перенос производства лекарственных препаратов в страны "третьего мира". "Сейчас приходит понимание, что это относительное благополучие было весьма иллюзорно и, конечно, многие страны мира начнут реализацию протекционистских программ в отношении критически важных для национальной безопасности отраслей промышленности", - сказал он.

Беспалов напомнил, что российских регуляторов часто ругали за протекционистские меры последних 7-10 лет, в частности в отношении фармпромышленности. "Сейчас приходит понимание, что это (протекционистские меры - ред.) было абсолютно оправдано. И, к сожалению, нужно признать, что сделано не так уж и много для обеспечения реальной технологической независимости, нужно было работать активнее", - говорит Беспалов. В США эти тенденции тоже не новы, добавил он.

Гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк, напротив, считает, что другие страны не будут придерживаться протекционистской политики в сфере лекарственных препаратов. "Я думаю, нет (не будут следовать этой политике - ред.). Во-первых, при коронавирусе столкнулись с нехваткой только определенных лекарственных препаратов. Предугадать, сколько лекарственных препаратов, и какие из пяти тысяч международных непатентованных наименований вряд ли возможно, поэтому, скорее всего, нет", - сказал он РИА Новости.