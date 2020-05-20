Мексика и США продлили запрет на пересечение границы

МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. МИД Мексики сообщил о продлении на 30 дней запрета на пересечение земной границы с США после оценки эпидемиологической обстановки в двух странах.
"Мексика и США договорились продлить еще на 30 дней ограничения на необязательное наземное пересечение общей границы после оценки скорости распространения COVID-19 в двух странах", - говорится в сообщении МИД Мексики в микроблоге Twitter.
Правила ограничений, введенные 21 марта, остаются без изменений. Запрет не касается поставок продуктов питания, топлива, лекарств и ряда других необходимых товаров. Допускаются поездки в медицинских, образовательных, армейских и правительственных целях и чрезвычайные визиты.
Ранее стало известно об аналогичных мерах, принятых на границе США и Канады - по словам премьера Канады Джастина Трюдо, наземные переходы между странами будут закрыты до 21 июня.
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