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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T02:14
https://ria.ru/20200520/1571704685.html
Мексика и США продлили запрет на пересечение границы
https://cdn25.img.ria.ru/images/148554/49/1485544918_0:218:4559:2782_1036x0_80_0_0_a1f29caecfa6531c9c4a178d17c571f0.jpg
РИА Новости

Мексика и США продлили запрет на пересечение границы

02:14 20.05.2020
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© AP Photo / Gregory BullСотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. МИД Мексики сообщил о продлении на 30 дней запрета на пересечение земной границы с США после оценки эпидемиологической обстановки в двух странах.

"Мексика и США договорились продлить еще на 30 дней ограничения на необязательное наземное пересечение общей границы после оценки скорости распространения COVID-19 в двух странах", - говорится в сообщении МИД Мексики в микроблоге Twitter.

Правила ограничений, введенные 21 марта, остаются без изменений. Запрет не касается поставок продуктов питания, топлива, лекарств и ряда других необходимых товаров. Допускаются поездки в медицинских, образовательных, армейских и правительственных целях и чрезвычайные визиты.
Ранее стало известно об аналогичных мерах, принятых на границе США и Канады - по словам премьера Канады Джастина Трюдо, наземные переходы между странами будут закрыты до 21 июня.
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