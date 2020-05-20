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2020-05-20T02:20
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Эксперт рассказал, от каких покупок на AliExpress лучше воздержаться
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РИА Новости

Эксперт рассказал, от каких покупок на AliExpress лучше воздержаться

02:20 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБрендированная витрина с товарами китайского онлайн-магазина AliExpress в салоне оператора сотовой связи Tele2 в Москве
Брендированная витрина с товарами китайского онлайн-магазина AliExpress в салоне оператора сотовой связи Tele2 в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выбирая товары на AliExpress стоит воздержаться от покупок, стоимость которых из-за падения курса рубля существенно выросла. Также важно не забывать о запрещенных в России товарах для ввоза, например, ручках с возможностью прослушки, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
По словам эксперта, актуальными при покупке на AliExpress останутся гаджеты, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, которые также подорожали и в России.
Сигал отметил, что покупая что-то с зарубежных сайтов, важно помнить, что законодательства стран отличаются, и в России можно получить наказание, приобретая товары со скрытыми следящими устройствами, например, ручки или очки. Кроме них, таможня обратит внимание и на неоригинальные товары известных брендов, ножи, огнестрельное оружие. Нарушителей ждет суровое наказание — вплоть до четырех лет лишения свободы.
Шоу-рум Aliexpress в Москве
3 марта, 19:52
AliExpress предупредила о задержках с доставками из-за коронавируса
174622212
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AliExpressПавел СигалЭкономика
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