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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T02:13
https://ria.ru/20200520/1571704633.html
В Бразилии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

В Бразилии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

02:13 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Бразилии за сутки возросло на рекордные 1179 человек, всего в стране умерли 17 971, сообщает министерство здравоохранения.
По данным минздрава, было обнаружено 17 408 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, всего в Бразилии заразились 271 628 человек.
Предыдущий рекорд по количеству смертей от коронавируса был зафиксирован 12 мая, тогда за сутки скончались 881 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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