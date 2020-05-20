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2020-05-20T02:06
https://ria.ru/20200520/1571704586.html
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
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РИА Новости

Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов

02:06 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты
Запуск ракеты
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Запуск ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
В случае отказа Украины от подписания документа возникла бы угроза распространения в мире "ядерных ракетных технологий" и ядерных компонентов, заявил экс-депутат. "И это особая опасность, и поэтому все страны НАТО, и в особенности наши страны-гаранты, они явились выгодополучателями", - добавил он.
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По словам Сенченко, страны НАТО были бы вынуждены нести огромные расходы в течение последних 26 лет, если бы ядерное оружие осталось на Украине, при этом альянсу пришлось бы выделять гораздо больше средств на оборону, чем им было затрачено.
"И вот на эту тему есть определенные расчеты, а сколько выиграли эти страны и на какую долю из этого может рассчитывать Украина. И мы считаем, что прямой выигрыш составил как минимум один триллион долларов за это время, как минимум, и Украина имеет право ну хотя бы на 20% от этого экономического эффекта - 200 миллиардов", – заключил экс-депутат.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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