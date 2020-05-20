Россиян предупредили об опасности прогулок в парке

"Когда погода благоприятная, клещи выползают, чтобы выполнить свою основную функцию - напитаться кровью, потому что без крови у самки не разовьются яйца, то есть, клещи не оставят потомства. Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут", - пояснила Наталья Шашина.