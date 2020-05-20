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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T01:42
https://ria.ru/20200520/1571704200.html
В Мексике отметили эффективность применения ремдисивира при COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

В Мексике отметили эффективность применения ремдисивира при COVID-19

01:42 20.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Мексики Хорхе Алкосер сообщил, что по итогам первых испытаний на мексиканских пациентах с тяжелой формой COVID-19 препарат ремдесивир показал положительный эффект.
Восьмого мая правительство Мексики сообщило об участии семи пациентов в исследованиях и приеме противовирусного препарата ремдесивир, экстренно одобренного 1 мая 2020 года в США для лечения COVID-19. Позднее число участников программы испытаний, которую координирует ООН, было расширено.
"Ремдесивир помогает сократить срок пребывания в критической клинической ситуации, требующей искусственной вентиляции... У пациентов сократилась на 20-25% длительность госпитализации", - сказал Алкосер.
Министр подчеркнул, что несмотря на положительные результаты, исследование необходимо продолжать на пациентах из групп риска, преклонного возраста и с сопутствующими заболеваниями.
По последней информации минздрава, Мексика находится на третьем месте в Латинской Америке по числу зараженных после Бразилии и Перу с 51 633 подтвержденными случаями COVID-19 и 5 177 погибшими.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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