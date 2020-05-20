В Мексике отметили эффективность применения ремдисивира при COVID-19

"Ремдесивир помогает сократить срок пребывания в критической клинической ситуации, требующей искусственной вентиляции... У пациентов сократилась на 20-25% длительность госпитализации", - сказал Алкосер.

Министр подчеркнул, что несмотря на положительные результаты, исследование необходимо продолжать на пациентах из групп риска, преклонного возраста и с сопутствующими заболеваниями.