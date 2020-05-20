МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России за сутки ликвидировали 34 лесных пожара на площади 430 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 35 лесных пожарах более чем на 678 гектарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 мая в России ликвидировано 34 лесных пожара на площади 430 гектаров", - говорится в сообщении.
Кроме того, на полночь 20 мая в России действовали 32 лесных пожара на площади 5318 гектаров, которые активно тушили. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Забайкальском крае (3520 гектаров).