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В России за сутки ликвидировали 34 лесных пожара
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РИА Новости

В России за сутки ликвидировали 34 лесных пожара

01:41 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России за сутки ликвидировали 34 лесных пожара на площади 430 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 35 лесных пожарах более чем на 678 гектарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 мая в России ликвидировано 34 лесных пожара на площади 430 гектаров", - говорится в сообщении.
Кроме того, на полночь 20 мая в России действовали 32 лесных пожара на площади 5318 гектаров, которые активно тушили. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Забайкальском крае (3520 гектаров).
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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