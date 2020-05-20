Дипломаты потребовали от Bloomberg опровержения данных о больницах в РФ

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Посольство России в Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения статьи об эпидемии коронавируса России , где приводятся неверные сведения о числе больничных коек, говорится в заявлении посольства в Facebook

"Мы требуем от "Блумберга" опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам", - отметили в посольстве.

В статье агентства приводится график со ссылкой на Всемирный банк, из которого следует, что в России лишь 3,8 больничных койки на тысячу населения, в то время как в странах Организации экономического и сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем 8,2 койки на 1 тысячу населения. При этом оригинальные данные с сайта Всемирного банка, ссылку на которые привели дипломаты, прямо противоположные: 8,2 в России против 3,8 в среднем по ОЭСР по данным на 2013 год.

В посольстве обвинили Bloomberg в откровенной лжи в дополнение к "голословным политизированным обвинениям". "Редакторы "Блумберга" опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами. В этом любой читатель может убедиться самостоятельно, сравнив первоисточники", - говорится в заявлении.

Перечисляя проблемы России на основании графика, агентство упомянуло "недостаточное финансирование, незавершенные реформы, необеспеченность медикаментами и оборудованием". "Получается, фактически "Блумберг" перечислил проблемы стран ОЭСР", - констатировали дипломаты.

"Ложь о нашей стране не способна победить пандемию коронавируса. Подобные "фокусы" псевдоэкспертов по России, которые формируют общественное мнение на Западе о нашей стране, давно уже стали печальной реальностью. Убеждены, читатели и зрители ведущих американских СМИ заслуживают проверенной, а не сознательно искаженной информации", - отметили в посольстве.

Комментарием агентства Bloomberg РИА Новости пока не располагает.

Скандал вокруг статьи Bloomberg о смертности от COVID-19 в России

Ранее Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждалось, что в России якобы неправильно ведется подсчет летальных случаев COVID-19. Изначально материал вышел под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в фейсбуке, что подобные публикации свидетельствуют о том, что на Западе проводят кампанию по дезинформации в отношении Москвы.

После этого статья Bloomberg стала называться "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских", впоследствии материал переименовали еще раз, теперь он называется "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены уже почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч пациентов умерли.

В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 299 941 человека, из них 76 130 выздоровели, 2837 пациентов скончались