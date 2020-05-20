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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T05:37
https://ria.ru/20200520/1571703997.html
Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571629412_0:104:3455:2048_1036x0_80_0_0_429b4fdfafb329fc1a731fa36e06e5ec.jpg
РИА Новости

Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны

01:26 20.05.2020 (обновлено: 05:37 20.05.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США посылают в другие страны аппараты искусственной вентиляции легких ради спасения жизней, а не ради дипломатии, заявил президент Дональд Трамп.
"Если мы можем спасти жизни в другой стране, это замечательно. Так что я добиваюсь только того, чтобы спасти жизни. Вероятно, это хорошо с дипломатической точки зрения, но на это я не смотрю", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, США получили звонки "от людей, которые обычно нам не звонят" с просьбой предоставить аппараты ИВЛ. Он не уточнил, о каких странах идет речь.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на администрацию, что США поставили семи странам 1271 аппарат ИВЛ. В число этих стран вошли Австралия, Канада, Мексика, Сальвадор, Швейцария и Южная Африка.
Представитель Белого дома сообщил ранее на этой неделе РИА Новости, что США поставят в Россию 200 аппаратов ИВЛ. Впоследствии американское посольство в России уточнило, что поставки начнутся уже в среду.
США первоначально столкнулись с дефицитом аппаратов ИВЛ на фоне пандемии коронавируса, от которой Америка пострадала больше других стран. Однако впоследствии Соединенные Штаты наладили производство ИВЛ, а снижение числа госпитализированных помогло создать запасы аппаратов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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