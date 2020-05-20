Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой

"Помните, я отправляла свою книгу "Счастлива без рук" Регине Тодоренко, а сегодня пришла ответная посылка от нее", - написала она, опубликовав снимок со статуэткой "Женщина года".

Грачева призвала подписчиков воздержаться от негативных комментариев в адрес телеведущей, рассказав, что та перевела два миллиона рублей центру "Насилию.нет" и на данный момент занимается разработкой специального приложения для столкнувшихся с домашним насилием.

"Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить!", - отметила девушка. При этом она добавила, что только время покажет всю подлинность действий Тодоренко.

Телеведущая оказалась в центре скандала после своего интервью People Talk, в котором она заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. Эти слова вызвали волну негодования в интернете, и позднее Тодоренко извинилась и попыталась объяснить свои слова. Несмотря на это, ряд рекламодателей прекратили сотрудничество с Тодоренко, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".