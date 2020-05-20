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Культура
2020-05-20T01:18
https://ria.ru/20200520/1571703907.html
Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575991_0:417:2048:1569_1036x0_80_0_0_4e1a5353211d99c9271aefd44aac9142.jpg
РИА Новости

Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой

01:16 20.05.2020 (обновлено: 01:18 20.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко
Телеведущая Регина Тодоренко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Регина Тодоренко. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко передала награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти. Об этом Грачева сообщила в своем Instagram.
"Помните, я отправляла свою книгу "Счастлива без рук" Регине Тодоренко, а сегодня пришла ответная посылка от нее", - написала она, опубликовав снимок со статуэткой "Женщина года".
Грачева призвала подписчиков воздержаться от негативных комментариев в адрес телеведущей, рассказав, что та перевела два миллиона рублей центру "Насилию.нет" и на данный момент занимается разработкой специального приложения для столкнувшихся с домашним насилием.
"Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить!", - отметила девушка. При этом она добавила, что только время покажет всю подлинность действий Тодоренко.
Телеведущая оказалась в центре скандала после своего интервью People Talk, в котором она заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. Эти слова вызвали волну негодования в интернете, и позднее Тодоренко извинилась и попыталась объяснить свои слова. Несмотря на это, ряд рекламодателей прекратили сотрудничество с Тодоренко, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".
Трагедия с Грачевой произошла в конце 2017 года. Как установило следствие, муж Маргариты Дмитрий силой увез ее в лес и угрожал убить, но затем отпустил. Через несколько дней ситуация повторилась. Дмитрий Грачев отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Позднее суд приговорил Дмитрия к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Маргарита с этим решением не согласилась.
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour
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КультураРоссияМаргарита ГрачеваРегина ТодоренкоОбщество
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