Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T01:14
https://ria.ru/20200520/1571703849.html
Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570526650_0:57:1631:974_1036x0_80_0_0_b1aa94ab293f91ef908cc630a1ed6699.jpg
РИА Новости

Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине

01:14 20.05.2020
859
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 20 мая – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что действие украинской стороны, которая не информировала Тбилиси о том, что рассматривает кандидатуру бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, осужденного на родине, на любую должность у себя в стране, является "недипломатическим шагом".
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому "ни одно государство мира не может указывать", куда его назначать.
"Предупреждение и информирование необходимо как минимум в условиях нормальных двусторонних отношений. Поэтому я считаю, что эти отношения уже были напряженными… наша реакция была совершенно нормальной, я хорошо знаю дипломатический язык и понимаю, что можно, а что нельзя. Наш шаг был очень умеренным, нормальным, таким, каким должен был быть. Отзыв посла для консультаций - это совершенно естественный процесс", - заявила Зурабишвили в интервью телекомпании "Рустави 2".
Михаил Саакашвили после интервью в своем доме
15 мая, 17:18
"Не скурвился". Саакашвили объяснил решение прийти в команду Зеленского
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.
Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Михаил Саакашвили
15 мая, 09:09
Саакашвили рассказал, как намерен помочь малому бизнесу на Украине
0230021
Обсудить 0
Реакция на события на УкраинеСаломе ЗурабишвилиВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
Запуск ракеты
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Норка
В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки
Японский военнослужащий
СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19
Дипломаты потребовали от Bloomberg опровержения данных о больницах в РФ
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
06:52В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
06:52В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса
06:50В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков
06:47Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
06:32В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
05:58Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году
05:55КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске
05:34СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
05:32СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
05:12На Сахалине у трех пассажиров авиарейсов выявили COVID-19
05:10Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм
05:08В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:07Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
05:05Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса стала автором серии комиксов
05:03Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19
05:00В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале
04:41Около 50 прибывших в ДФО военных самолетов обработали от COVID-19
04:26В Китай за сутки выявили пять случаев COVID-19
04:24В Приморье за сутки выявили 44 случая коронавируса
Лента новостейМолния