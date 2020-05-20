Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине

ТБИЛИСИ, 20 мая – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что действие украинской стороны, которая не информировала Тбилиси о том, что рассматривает кандидатуру бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, осужденного на родине, на любую должность у себя в стране, является "недипломатическим шагом".
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому "ни одно государство мира не может указывать", куда его назначать.
"Предупреждение и информирование необходимо как минимум в условиях нормальных двусторонних отношений. Поэтому я считаю, что эти отношения уже были напряженными… наша реакция была совершенно нормальной, я хорошо знаю дипломатический язык и понимаю, что можно, а что нельзя. Наш шаг был очень умеренным, нормальным, таким, каким должен был быть. Отзыв посла для консультаций - это совершенно естественный процесс", - заявила Зурабишвили в интервью телекомпании "Рустави 2".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.
Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.