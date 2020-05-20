В Белом доме рады, что Мишустин вылечился от коронавируса

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США рады, что российский российский премьер-министр Михаил Мишустин поправился после коронавируса, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
"США рады слышать, что премьер-министр Мишустин чувствует себя лучше. Молимся за него и за весь российский народ, подвергшийся воздействию пандемии коронавируса", - сказал он.
Ранее Мишустин сообщил, что выздоровел после заражения коронавирусом и приступил к работе в Доме правительства.
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