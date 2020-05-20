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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T01:40
https://ria.ru/20200520/1571703749.html
В Белом доме рады, что Мишустин вылечился от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571686474_0:132:3023:1832_1036x0_80_0_0_2e9b10bf9107aba90c38cfc61a7a3dfd.jpg
РИА Новости

В Белом доме рады, что Мишустин вылечился от коронавируса

01:09 20.05.2020 (обновлено: 01:40 20.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США рады, что российский российский премьер-министр Михаил Мишустин поправился после коронавируса, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
"США рады слышать, что премьер-министр Мишустин чувствует себя лучше. Молимся за него и за весь российский народ, подвергшийся воздействию пандемии коронавируса", - сказал он.
Ранее Мишустин сообщил, что выздоровел после заражения коронавирусом и приступил к работе в Доме правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинСШАВ мире
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