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2020-05-20T00:59
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Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
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РИА Новости

Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время

00:59 20.05.2020
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 мая – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна в ближайшее время не сможет вступить в Евросоюз, вместо этого она должна думать об углублении сотрудничества с ним.

"Двери Евросоюза не откроются завтра, это знают все. Вхождение не является нашей сегодняшней задачей, наша сегодняшняя задача - это попасть туда, где нам необходимо быть, чтобы получить тот уровень сотрудничества, который соответствует Грузии. Вхождение в Евросоюз - это реальная цель, и у нас нет другой перспективы. Другое дело, что сегодня, завтра, на следующей неделе, через два месяца Евросоюз не станет думать о новых кандидатах и членах, зато уже начаты разговоры о новом формате партнерства, об ассоциации. Именно там мы должны быть очень требовательными, так как сегодня мы делаем те шаги для вхождения, которые завтра оформятся институционально", - заявила Зурабишвили в интервью телекомпании "Рустави 2".

Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
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