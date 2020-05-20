Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время

"Двери Евросоюза не откроются завтра, это знают все. Вхождение не является нашей сегодняшней задачей, наша сегодняшняя задача - это попасть туда, где нам необходимо быть, чтобы получить тот уровень сотрудничества, который соответствует Грузии. Вхождение в Евросоюз - это реальная цель, и у нас нет другой перспективы. Другое дело, что сегодня, завтра, на следующей неделе, через два месяца Евросоюз не станет думать о новых кандидатах и членах, зато уже начаты разговоры о новом формате партнерства, об ассоциации. Именно там мы должны быть очень требовательными, так как сегодня мы делаем те шаги для вхождения, которые завтра оформятся институционально", - заявила Зурабишвили в интервью телекомпании "Рустави 2".