США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой

Ранее об аналогичном шаге заявил канадский премьер Джастин Трюдо, а президент США Дональд Трамп подтвердил, что продлит ограничения, которые должны были истечь 20 мая.
"Мы поддерживаем контакт с канадскими и мексиканскими коллегами. Они также согласны, что на данный момент разумно продлить эти ограничения", - сообщил в заявлении и.о. главы МВБ США Чед Вулф.
Сейчас между тремя странами не разрешается передвижение граждан за исключением поездок, которые власти считают необходимыми.
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