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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T00:31
https://ria.ru/20200520/1571703551.html
США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40846/68/408466890_0:323:3408:2240_1036x0_80_0_0_ff1c0181b0161b52028c0f03b01de191.jpg
РИА Новости

США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой

00:31 20.05.2020
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© AP Photo / Guillermo AriasСтена на границе Мексики и США
Стена на границе Мексики и США
© AP Photo / Guillermo Arias
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США продлили введенные из-за коронавируса ограничения на границах с Мексикой и Канадой до 22 июня включительно, сообщило министерство внутренней безопасности.
Ранее об аналогичном шаге заявил канадский премьер Джастин Трюдо, а президент США Дональд Трамп подтвердил, что продлит ограничения, которые должны были истечь 20 мая.
"Мы поддерживаем контакт с канадскими и мексиканскими коллегами. Они также согласны, что на данный момент разумно продлить эти ограничения", - сообщил в заявлении и.о. главы МВБ США Чед Вулф.
Сейчас между тремя странами не разрешается передвижение граждан за исключением поездок, которые власти считают необходимыми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КанадаМексикаСШАВ мире
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