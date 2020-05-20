В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Двенадцать солдат погибли и десять получили ранения в результате нападения радикальной группировки "Боко Харам" в регионе Диффа на юго-востоке Нигера, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны.
Нападение на военный пост произошло в ночь с понедельника на вторник. Семь боевиков были ликвидированы, сообщило министерство.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещена в России
10 мая, 20:54В Нигере при нападении боевиков погибли 20 человек