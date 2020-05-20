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2020-05-20T00:19
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Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
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РИА Новости

Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным

00:19 20.05.2020
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© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Москвой и была бы готова встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, если переговоры будут иметь смысл, но "на сегодня такой ситуации нет".

"Я за прямой диалог (с Россией – ред.), потому что у стран есть два пути: один - это путь войны, а второй - диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает третий путь, пусть подскажет. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации, необходимы соответствующие обстоятельства", - заявила Зурабишвили в интервью телеканалу "Рустави 2".

Отвечая на вопрос, готова ли она встретиться с Путиным, если такая возможность появится, Зурабишвили сказала, что она должна быть уверена в том, что переговоры принесут результаты.
"Встреча для встречи и диалог для диалога не для меня, должны существовать обстоятельства, которые дают возможность (встретиться с президентом РФ – ред.). Если этого нет, все останется прежним. Возможно, иногда можно пойти на решительный шаг, но в этом случае надо быть уверенным, что это того стоит и принесет результаты. Если я замечу подходящую ситуацию, то пойду (навстречу – ред.), но сегодня ее нет",- заметила Зурабишвили.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
7 мая, 14:18
Россия готова восстановить парламентский диалог с Украиной и Грузией
126702214
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РоссияСаломе ЗурабишвилиВладимир ПутинГрузияВ мире
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