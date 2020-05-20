Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным

"Я за прямой диалог (с Россией – ред.), потому что у стран есть два пути: один - это путь войны, а второй - диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает третий путь, пусть подскажет. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации, необходимы соответствующие обстоятельства", - заявила Зурабишвили в интервью телеканалу " Рустави 2 ".

Отвечая на вопрос, готова ли она встретиться с Путиным, если такая возможность появится, Зурабишвили сказала, что она должна быть уверена в том, что переговоры принесут результаты.

"Встреча для встречи и диалог для диалога не для меня, должны существовать обстоятельства, которые дают возможность (встретиться с президентом РФ – ред.). Если этого нет, все останется прежним. Возможно, иногда можно пойти на решительный шаг, но в этом случае надо быть уверенным, что это того стоит и принесет результаты. Если я замечу подходящую ситуацию, то пойду (навстречу – ред.), но сегодня ее нет",- заметила Зурабишвили.