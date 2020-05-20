НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Заместитель руководителя Заместитель руководителя НАСА по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул свой пост за 10 дней до испытательного пилотируемого полета корабля Crew Dragon , подтвердили РИА Новости в ведомстве.

Первым о перестановках в руководстве пилотируемой программы НАСА сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист Ars Technika Эрик Бергер.

"Заместитель руководителя по пилотируемым программам Даг (Дуглас) Ловерро покинул свой пост в понедельник 18 мая", - говорится в предоставленном РИА Новости заявлении НАСА в связи с кадровыми перестановками. Исполняющим обязанности руководителя пилотируемых программ с сегодняшнего дня является Кеннет Бауэрсокс, бывший заместитель Ловерро.

Причины ухода Ловерро не называются, в сообщении ведомства лишь отмечается, что он "достиг в НАСА существенного прогресса", а под его руководством США "продвинулись ближе к поставленной цели по отправке первой женщины и еще одного мужчины на Луну в 2024 году".

Перестановка в руководстве пилотируемой программой НАСА произошла за девять дней до первого пилотируемого старта корабля Crew Dragon, первого для США с 2011 года, когда была завершена программа "Спейс Шаттл".