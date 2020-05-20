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РИА Наука
2020-05-20T00:17
https://ria.ru/20200520/1571703333.html
НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
https://cdn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_0:0:1916:1077_1036x0_80_0_0_49fb8c4895c57fbd7651f12ed44f777d.jpg
РИА Новости

НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам

00:17 20.05.2020
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА
Центр НАСА
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Центр НАСА. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Заместитель руководителя НАСА по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул свой пост за 10 дней до испытательного пилотируемого полета корабля Crew Dragon, подтвердили РИА Новости в ведомстве.
Первым о перестановках в руководстве пилотируемой программы НАСА сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист Ars Technika Эрик Бергер.
"Заместитель руководителя по пилотируемым программам Даг (Дуглас) Ловерро покинул свой пост в понедельник 18 мая", - говорится в предоставленном РИА Новости заявлении НАСА в связи с кадровыми перестановками. Исполняющим обязанности руководителя пилотируемых программ с сегодняшнего дня является Кеннет Бауэрсокс, бывший заместитель Ловерро.
Причины ухода Ловерро не называются, в сообщении ведомства лишь отмечается, что он "достиг в НАСА существенного прогресса", а под его руководством США "продвинулись ближе к поставленной цели по отправке первой женщины и еще одного мужчины на Луну в 2024 году".
Перестановка в руководстве пилотируемой программой НАСА произошла за девять дней до первого пилотируемого старта корабля Crew Dragon, первого для США с 2011 года, когда была завершена программа "Спейс Шаттл".
Ловерро возглавил пилотируемую программу НАСА в октябре 2019 года, сменив на этом посту Уильяма Герстенмайера, руководившего пилотируемыми программами НАСА с 2005 года. Ловерро ранее занимал пост заместителя помощника главы министерства обороны США по вопросам космоса и, как отмечали в НАСА в связи с его назначением, мог привнести в ведомство опыт реализации крупных проектов.
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