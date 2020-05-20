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2020-05-20T00:15
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Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
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РИА Новости

Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года

00:15 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКорабль проекта 22800
Корабль проекта 22800
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корабль проекта 22800. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 ("Каракурт") "Павловск", заложат на Амурском судостроительном заводе летом 2020 года, заявил в среду в интервью газете "Красная звезда" командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.
"На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в различной степени готовности находятся три малых ракетных корабля проекта "Каракурт" – "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск". Они также являются носителями комплекса крылатых ракет "Калибр-НК". Еще один такой корабль, МРК "Павловск", будет заложен в Комсомольске-на-Амуре летом", - сказал он.
Адмирал напомнил, что на АСЗ также ведется строительство еще одного корвета проекта 20380 – "Резкий". В нынешнем году он будет выведен из дока для достройки на плаву с планируемой передачей флоту в 2021 году.
Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля – 67 метров, ширина – 11 метров, осадка – четыре метра. МРК вооружены 76-миллиметровым автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК". Кроме Зеленодольского завода их также строит Амурский судостроительный завод, судостроительный завод "Пелла" и "Восточная верфь".
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РоссияСергей АвакянцАмурский судостроительный заводБезопасность
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