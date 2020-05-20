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Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
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РИА Новости

Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года

00:09 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников". Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Ремонт корабля "Маршал Шапошников", который в будущем будут вооружать гиперзвуковыми ракетами "Циркон", завершится во второй половине 2020 года,  тогда же начнутся его испытания, заявил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

"Во второй половине года должны начаться швартовые, а затем ходовые испытания отремонтированного и модернизированного фрегата "Маршал Шапошников", - сказал Авакянц в интервью газете "Красная звезда".

"Маршал Шапошников" изначально построен как большой противолодочный корабль по проекту 1155. После ремонта и модернизации он получит больше ударных возможностей, в частности, его оснастят универсальными пусковыми установками. Как сообщал ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, с их помощью в будущем корабль сможет применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Авакянц напомнил, что в 2020 году в состав Тихоокеанского флота должны войти корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" и корвет проекта 20385 "Гремящий". Также планируется, что на Дальний Восток прибудет дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка", на которой уже поднят флаг.
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РоссияСергей АвакянцБезопасность
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