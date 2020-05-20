Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар

"В настоящее время иметь какие-либо контакты с Сирией невозможно. Мы все знаем, что условия для этого не выполнены", - сказал еврокомиссар.

При этом ЕС постоянно расширяет санкции против Дамаска, введенные еще в 2011 году. В феврале Совет ЕС сообщил, что внес дополнительно в санкционный список по Сирии имена восьми бизнесменов и две связанные с ними организации. Теперь санкционный список включает 277 персоналий и 71 организацию в Сирии.