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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-20T00:07
https://ria.ru/20200520/1571703128.html
Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
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РИА Новости

Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар

00:07 20.05.2020
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Контакты Евросоюза с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Варгели в ходе дебатов в Европарламенте.
"В настоящее время иметь какие-либо контакты с Сирией невозможно. Мы все знаем, что условия для этого не выполнены", - сказал еврокомиссар.
Он отвечал на вопрос депутата от фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани о возможности оказания помощи сирийским беженцам на территории, подконтрольной Дамаску, в том числе через неправительственные организации. Евродепутат напомнил, что многие сирийцы возвращаются в районы, где прекратились боевые действия.
ЕС ранее заявлял о выделении значительных сумм для оказания помощи сирийским беженцам, находящимся на границе с Турцией, а также в Ливане, Иордании и Ираке. Тридцатого июня Еврокомиссия планирует провести министерскую конференцию по Сирии.
При этом ЕС постоянно расширяет санкции против Дамаска, введенные еще в 2011 году. В феврале Совет ЕС сообщил, что внес дополнительно в санкционный список по Сирии имена восьми бизнесменов и две связанные с ними организации. Теперь санкционный список включает 277 персоналий и 71 организацию в Сирии.
Двенадцатого мая Европейская комиссия обнародовала практические рекомендации по оказанию гуманитарной помощи по борьбе с коронавирусом в Сирии при соблюдении санкционного режима.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииЕвросоюзСирияВ мире
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