Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Контакты Евросоюза с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Варгели в ходе дебатов в Европарламенте.
"В настоящее время иметь какие-либо контакты с Сирией невозможно. Мы все знаем, что условия для этого не выполнены", - сказал еврокомиссар.
Он отвечал на вопрос депутата от фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани о возможности оказания помощи сирийским беженцам на территории, подконтрольной Дамаску, в том числе через неправительственные организации. Евродепутат напомнил, что многие сирийцы возвращаются в районы, где прекратились боевые действия.
ЕС ранее заявлял о выделении значительных сумм для оказания помощи сирийским беженцам, находящимся на границе с Турцией, а также в Ливане, Иордании и Ираке. Тридцатого июня Еврокомиссия планирует провести министерскую конференцию по Сирии.
При этом ЕС постоянно расширяет санкции против Дамаска, введенные еще в 2011 году. В феврале Совет ЕС сообщил, что внес дополнительно в санкционный список по Сирии имена восьми бизнесменов и две связанные с ними организации. Теперь санкционный список включает 277 персоналий и 71 организацию в Сирии.
Двенадцатого мая Европейская комиссия обнародовала практические рекомендации по оказанию гуманитарной помощи по борьбе с коронавирусом в Сирии при соблюдении санкционного режима.