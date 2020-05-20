Что смотреть онлайн 20 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Сегодня в МДТ — Театре Европы показывают запись знаменитого спектакля "Дом" Льва Додина, на сцене театра Пушкина — "Две дамочки в сторону севера", а в благотворительном онлайн-марафоне участвуют: Валерий Сюткин, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Леонид Якубович, Денис Проценко и многие другие. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.