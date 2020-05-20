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Туризм
2020-05-20T05:16
https://ria.ru/20200520/1571694966.html
На "Земле леопарда" рассказали, как тигры относятся к нарушителям границ
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РИА Новости

На "Земле леопарда" рассказали, как тигры относятся к нарушителям границ

05:16 20.05.2020
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© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр
© Геннадий Шаликов
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали новую фотографию амурского тигра и рассказали, как эти большие кошки относятся к нарушителям границ.
По словам экспертов, у каждого тигра есть личный участок обитания, который хозяин регулярно обходит. При этом хищник оставляет запаховые, визуальные и вокальные метки.
"Взрослому тигру нужно съедать до 10 килограммов мяса в день, так что вопрос территории – это вопрос охотничьих угодий и кормовых ресурсов, — пояснили сотрудники нацпарка. — Заметив "нарушителя", недовольный зверь рычит и издаёт характерные "кашляющие" звуки".
Если намечается стычка с другим крупным животным, амурский тигр предупреждающе стучит хвостом по земле в попытке убедить противника не связываться с ним.
В комментариях пользователи поинтересовались, есть ли у тигра враги, кроме бурого медведя. Эксперты пояснили, что нет, "разве только человек".
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