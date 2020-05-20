На "Земле леопарда" рассказали, как тигры относятся к нарушителям границ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" Сотрудники национального парка "Земля леопарда" опубликовали новую фотографию амурского тигра и рассказали, как эти большие кошки относятся к нарушителям границ.

По словам экспертов, у каждого тигра есть личный участок обитания, который хозяин регулярно обходит. При этом хищник оставляет запаховые, визуальные и вокальные метки.

"Взрослому тигру нужно съедать до 10 килограммов мяса в день, так что вопрос территории – это вопрос охотничьих угодий и кормовых ресурсов, — пояснили сотрудники нацпарка. — Заметив "нарушителя", недовольный зверь рычит и издаёт характерные "кашляющие" звуки".

Если намечается стычка с другим крупным животным, амурский тигр предупреждающе стучит хвостом по земле в попытке убедить противника не связываться с ним.