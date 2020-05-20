Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов

В переводе из бюрократических терминов в суровую экономическую практику это следует читать так: немцы, голландцы, шведы и австрийцы будут брать в долг и платить по долгам, а деньги безвозмездно пойдут на помощь странам "европейского Юга", которые успешно сломили сопротивление "железной Ангелы", вероятно, угрозой того, что в случае неполучения (причем безвозмездного!) этих денег еврозона будет просто уничтожена. Нельзя исключать, что именно на эту угрозу намекал Эммануэль Макрон, когда заявил после капитуляции немецкого канцлера, что эти 500 миллиардов евро являются неким шагом (вероятно, первым шагом), который "нужен еврозоне для того, чтобы остаться единой".