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2020-05-20T08:00
https://ria.ru/20200520/1571690117.html
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
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РИА Новости

Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов

08:00 20.05.2020
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© REUTERS / Kay Nietfeld/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
© REUTERS / Kay Nietfeld/Pool
Иван Данилов
Иван Данилов
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То, чего Наполеон Бонапарт пытался добиться силой оружия, Эммануэль Макрон смог добиться дипломатией и политическим шантажом: деньгами Евросоюза теперь управляет Париж, а немецкие налогоплательщики будут оплачивать французские долги и социальные программы. Победа Эммануэля Макрона над Ангелой Меркель в вопросе "коронабондов" будет иметь для Германии и для тех немногих стран Евросоюза, которые еще сохраняют хоть сколь-нибудь здоровую бюджетную политику, примерно те же последствия, которые имела Первая мировая.
Казалось бы, флаг Франции не реет над Бранденбургскими воротами, но Германия фактически будет платить такие репарации Франции и ее союзникам, что ситуация скорее напоминает именно поражение в самой настоящей войне. Впрочем, надо отдать должное европейским политикам: на публике все выглядит чинно и благородно. Под предлогом борьбы с коронавирусом Ангела Меркель (после многолетнего и яростного сопротивления) согласилась на выпуск так называемых "коронабондов" — долговых обязательств, по которым будет отвечать Евросоюз в целом (а по сути — Германия и другие страны с более-менее стабильной экономикой), но деньги будут тратить Франция, Италия, Испания и другие страны со специфическими представлениями о бюджетной дисциплине. Объем первого транша "коронабондов" — 500 миллиардов евро. Как подчеркивает Би-би-си, "президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что средства должны предоставляться в виде грантов".
В переводе из бюрократических терминов в суровую экономическую практику это следует читать так: немцы, голландцы, шведы и австрийцы будут брать в долг и платить по долгам, а деньги безвозмездно пойдут на помощь странам "европейского Юга", которые успешно сломили сопротивление "железной Ангелы", вероятно, угрозой того, что в случае неполучения (причем безвозмездного!) этих денег еврозона будет просто уничтожена. Нельзя исключать, что именно на эту угрозу намекал Эммануэль Макрон, когда заявил после капитуляции немецкого канцлера, что эти 500 миллиардов евро являются неким шагом (вероятно, первым шагом), который "нужен еврозоне для того, чтобы остаться единой".
В теории выплачивать долг будет совместный бюджет Евросоюза. Но проблема в том, что, во-первых, этот бюджет наполняется самими странами ЕС, причем далеко не в равной пропорции, а во-вторых, если под предлогом коронавируса Макрон и его союзники смогли "прогнуть" когда-то несгибаемую Меркель по такому щепетильному вопросу, как выпуск общеевропейского долга, то уж сделать так, чтобы Франция, Италия, Испания и другие страны "европейского Юга" платили в этот бюджет еще меньше, а Германия, Австрия, Дания, Голландия — намного больше, есть вообще элементарная политическая операция.
Канцлер Германии Ангела Меркель
13 мая, 08:00
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Предвидя тот колоссальный скандал, который разразится после ее капитуляции по принципиальному для немецкого бизнеса, политиков и значимой части электората вопросу, канцлер Германии поспешила сразу сделать несколько важных уточнений к победным реляциям президента Франции.
Она утверждает, что "коронабонды" — это одноразовый инструмент, который приходится использовать из-за того, что Евросоюз столкнулся с беспрецедентным кризисом. Британская The Guardian обращает внимание читателей: официальная позиция Берлина предполагает "ограниченный срок годности" принятой программы, что — по крайней мере, в теории — должно успокоить противников раздачи немецких денег французским получателям пособий. Проблема в том, что эти заверения вряд ли кого-то успокоят.
В Европарламенте уже раздаются требования организовать пакет по "стимулированию экономики" на два триллиона евро (а не на 500 миллиардов, как это предполагается сейчас), а значит, есть все шансы на то, что на Германию и другие более-менее устойчивые страны Евросоюза будут вскоре повешены такие объемы дополнительных долгов, которые сейчас никто не может себе представить даже в самом страшном сне. Более того, премьер Италии уже написал в твиттере, что "гранты" на 500 миллиардов — это "первый шаг". Значит, скорее всего, Макрон и компания его ситуативных союзников будут доить Германию и дальше.
Парадоксальным образом последней надеждой на спасение немецких денег является союз Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции под неформальным лидерством австрийского канцлера Курца.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
7 мая, 08:00
Когда Германия вернет утерянный 75 лет назад суверенитет?
Euronews справедливо указывает на то, что по "коронабондам" нужно согласие всех стран Евросоюза — и этого согласия нет: "Себастьян Курц дал представление о предстоящих трудных переговорах, объявив в твиттере, что он говорил с лидерами Дании, Нидерландов и Швеции о предложении (Макрона и Меркель по "коронабондам". — Прим. авт.) и что их "позиция остается неизменной". "Мы готовы помочь наиболее пострадавшим странам кредитами", — добавил он".
Однако, несмотря на наличие фактического права вето у всех стран, недовольных перспективой платить за дыры в бюджете Франции или Италии, шансы на то, что эта отважная "группа четырех" сможет долго сопротивляться объединенному давлению всего остального Евросоюза, Парижа, Берлина и Еврокомиссии, довольно невысоки. Для представителей тех стран, которые проиграли от нахождения в еврозоне и чьи экономики не могут конкурировать с экономикой Германии на внутреннем европейском рынке, эпидемия коронавируса — это своего рода последний шанс заставить Берлин и его союзников поделиться частью тех сверхдоходов, которые им принесла зона евро. С другой стороны, у избирателей в Германии, Нидерландах или Австрии могут возникнуть резонные возражения по поводу такого перераспределения денег за их счет. Сограждане не смогут остановить Ангелу Меркель, если она убеждена, что сохранение еврозоны стоит того, чтобы потратить два триллиона евро, которые в конце концов придется выплачивать немецкому бюджету. Но на следующих выборах эти избиратели могут решить, что им нужны политики, которые будут жестким образом отстаивать национальные интересы. И будет совсем не удивительно, если побочным эффектом от "лечения коронавируса с помощью долгов" станет резкий всплеск антисистемного популизма во многих европейских странах.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
10 мая, 22:18
Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством
Если это произойдет, виноватыми будут объявлены или (как обычно) "российские тролли в соцсетях" или (как модно сейчас) "усилия китайской пропаганды". Но настоящие виновные в создании новой волны политических рисков для Евросоюза — сами европейские лидеры, выбравшие именно такой путь.
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ЕвропарламентЭммануэль МакронЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельНаполеон БонапартШвецияИспанияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Вообще-то коронабонды это просто ещё один шаг в создании Единой Европы. Автор как обычно натягивает сову на глобус.
20 мая, 10:43
Будущее Страны
3411111140
Можно подумать, что Германия все эти годы не снимала сливки с Евросоюза, не вытягивала людей со всяких Латвий и прочих. Теперь за всё это приходится платить.
20 мая, 10:39
MMorris812
981421041
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