"Ее невозможно засечь": чем угрожают России новейшие субмарины США

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Малошумность, "вечный" реактор, смертоносный боекомплект и баснословная стоимость — Пентагон попросил у конгресса почти 18 миллиардов долларов на постройку сразу двух новейших атомных подводных лодок класса "Колумбия". Головной корабль заложат в следующем году, в первое боевое патрулирование он должен выйти не позже 2031-го. Именно "Колумбии" станут основой американских сил ядерного сдерживания. Об их особенностях и том, что противопоставит новой угрозе российский флот, — в материале РИА Новости.

"Золотая" субмарина

Командование ВМС США рассчитывает получить 12 стратегических "Колумбий" для замены стареющего флота из 14 подводных ракетоносцев класса "Огайо". На это потратят порядка 128 миллиардов долларов, а флагман проекта обойдется американским налогоплательщикам в 14 миллиардов. "Колумбия" — один из самых дорогих военных кораблей в истории. Для сравнения: "Огайо" стоит около трех миллиардов.

По размерам новая лодка практически такая же: длина — 170 метров, ширина — 13. Сопоставимо и подводное водоизмещение — около 20 тысяч тонн. На этом сходства заканчиваются. По словам представителей ВМС США, "Колумбия" в разы превзойдет "Огайо" по боевым возможностям.

"Боекомплект "Колумбии" — 16 ракет против 24 у "Огайо", — рассказывает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Зато это новые Trident II в варианте D5. Они будут оснащаться как сверхмощными боеголовками, так и "малышами" по десять килотонн. Таких на одной ракете может быть до 12. При этом у всех боеголовок отклонение от точки цели — не более 90 метров. Это высокоточное оружие среди МБР".

Ядерный реактор не требует "дозаправки" в течение всего срока службы, а это, между прочим, 42 года. Еще одно важное нововведение — полностью электрический основной двигатель, который запитывается напрямую от ядерной энергетической установки. Таким образом, паровые турбины из конструкции уберут. Благодаря этому, а также Х-образному кормовому оперению шумность субмарины значительно снизится, что сделает ее одной из самых скрытных в мире.

Наконец, на "Колумбиях" установят бесплатформенную управляющую систему, которая объединит сонар, оптические средства наблюдения, вооружение и связь. Это позволит максимально автоматизировать лодку и, следовательно, снизить численность экипажа. "Колумбии" хватит команды из 157 человек.

Равная сила

Пока ВМС США пытаются выбить из конгресса деньги на две перспективные лодки, в России готовят к принятию на вооружение атомоход, ни в чем не уступающий "Колумбии". Речь о головной АПЛ проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир". Этой весной новейший "стратег" завершил программу госиспытаний и уже в июне перейдет под знамена Северного флота.

По сравнению с классическими "Бореями" у модернизированного уменьшили уровень так называемых физических полей подлодки, в первую очередь акустического и магнитного. От них зависит, останется ли АПЛ не замеченной противолодочными силами противника, на какой дистанции ее обнаружат системы самонаведения торпед и на каком удалении можно безопасно пройти мимо подводной мины. Кроме того, на "Князе Владимире" установили усовершенствованные средства управления, связи и гидроакустики, улучшили условия жизни и работы экипажа.

Лодку максимально автоматизировали. Численность команды — 107 человек, что почти в полтора раза меньше, чем у перспективной "американки". При этом субмарины практически идентичны по габаритам и водоизмещению. Боекомплект одинаковый — по 16 баллистических ракет. Хотя американская Trident II D5 летит дальше и бьет точнее, одна российская Р-30 способна обрушить на голову противника гораздо больше смертоносного груза — шесть боеголовок мощностью 150 килотонн каждая.

"Важное конструктивное отличие проекта 955А от оригинальных 955-х — отсутствие характерного горба, в котором располагались пусковые установки баллистических ракет, — отмечает Алексей Леонков. — За счет этого улучшились гидроакустические характеристики. В конструкции реализовали самые последние российские ноу-хау по снижению заметности. Кроме того, баллистические ракеты запускают по технологии так называемого сухого старта. Это позволяет отстреляться, не демаскируя себя. Залп "Бореев" всегда будет полной неожиданностью для противника".

Перспективный охотник

По оценкам специалистов, именно на ракетоносцах типа "Борей-А" в полной мере реализуется потенциал атомных подлодок четвертого поколения. Вместе с тем в России разрабатывают субмарины пятого поколения. Этим атомоходам и предстоит выслеживать американские "Колумбии" в глубинах Мирового океана в 2030-х.

Речь о многоцелевых АПЛ проекта "Хаски". Формально они не стратегические, но призваны решать широкий круг задач, в том числе и в интересах сил ядерного сдерживания. Эскиз первого корабля уже готовят. Рассматривают два варианта АПЛ. Один оснастят противолодочной модификацией ракет "Калибр" для борьбы с субмаринами, в первую очередь — стратегическими "Огайо" и "Колумбиями". Второй, противокорабельный, вооружат перспективными гиперзвуковыми ракетами "Циркон". По размерам АПЛ будет существенно меньше современных "Бореев".

"На лодках проекта "Хаски" задействуют все те технологии, которые сегодня отрабатываются на кораблях проектов 885М "Ясень-М" и 955А "Борей-А", — уточнил Леонков. — Где-то после 2025-го проект будет готов, защищен, и начнется строительство головной субмарины. Лодка получится предельно многофункциональной".