Новые правила для туристов. Как в Израиле отдыхают после карантина

Сегодня в Израиле открываются пляжи, соответствующие "фиолетовому знаку", то есть принимающие все меры против распространения коронавируса. Об этом на прошлой неделе объявил министр внутренних дел Арье Дери.
Муниципалитеты подготовили побережья к приему отдыхающих. Правила довольно строгие: социальная дистанция не менее двух метров (именно на таком расстоянии должны располагаться лежаки, стулья, зонтики от солнца), постоянная дезинфекция общественных мест, запрет на пользование раздевалками.
Сегодня в Израиле открываются пляжи, соответствующие "фиолетовому знаку", то есть принимающие все меры против распространения коронавируса. Об этом на прошлой неделе объявил министр внутренних дел Арье Дери.
Муниципалитеты подготовили побережья к приему отдыхающих. Правила довольно строгие: социальная дистанция не менее двух метров (именно на таком расстоянии должны располагаться лежаки, стулья, зонтики от солнца), постоянная дезинфекция общественных мест, запрет на пользование раздевалками.
Правда, прибрежная полоса не пустует уже с выходных. Из-за 40-градусной жары к морю устремились толпы горожан. Например, набережная Тель-Авива снова стала многолюдной.
Правда, прибрежная полоса не пустует уже с выходных. Из-за 40-градусной жары к морю устремились толпы горожан. Например, набережная Тель-Авива снова стала многолюдной.
Некоторые отдыхающие носили маски, соблюдали дистанцию, но не все. Полицейские штрафы не выписывали, но в громкоговорители просили выйти из воды, не сидеть на песке.
Некоторые отдыхающие носили маски, соблюдали дистанцию, но не все. Полицейские штрафы не выписывали, но в громкоговорители просили выйти из воды, не сидеть на песке.
"Это странно — можно сидеть на тротуаре, но не на песке. Нам об этом сказали инспекторы, поэтому пришлось переместиться на променад, где было уже много народа", — пояснил местному онлайн-изданию горожанин Тамир.
"Это странно — можно сидеть на тротуаре, но не на песке. Нам об этом сказали инспекторы, поэтому пришлось переместиться на променад, где было уже много народа", — пояснил местному онлайн-изданию горожанин Тамир.
Пока пляжи были закрыты, в Эйлате восстанавливали коралловые рифы, пострадавшие в том числе из-за шторма 14 марта этого года. Спасатели собрали на дне залива сотни фрагментов разбитых кораллов и поместили их в специальный подводный питомник, чтобы затем пересадить в естественную среду.
Пока пляжи были закрыты, в Эйлате восстанавливали коралловые рифы, пострадавшие в том числе из-за шторма 14 марта этого года. Спасатели собрали на дне залива сотни фрагментов разбитых кораллов и поместили их в специальный подводный питомник, чтобы затем пересадить в естественную среду.
Теперь отдыхать на пляжах можно на законных основаниях, как и в бассейнах, а также в саунах с сухим паром. "Карантинные меры почти сняты. Уже на этой или следующей неделе обещают открыть кафе и рестораны, — рассказывает Сергей Розинский, директор частной туристической фирмы в Израиле. — На улице носить маску уже не обязательно — только в магазинах и других общественных местах". По его словам, везде много людей, все начинают жить в своем обычном ритме. "Уже работают некоторые музеи и общественные площади, но там не должно собираться более 50 человек", — говорит Елена Чернова-Голдман, гид по Израилю.
Теперь отдыхать на пляжах можно на законных основаниях, как и в бассейнах, а также в саунах с сухим паром. "Карантинные меры почти сняты. Уже на этой или следующей неделе обещают открыть кафе и рестораны, — рассказывает Сергей Розинский, директор частной туристической фирмы в Израиле. — На улице носить маску уже не обязательно — только в магазинах и других общественных местах". По его словам, везде много людей, все начинают жить в своем обычном ритме. "Уже работают некоторые музеи и общественные площади, но там не должно собираться более 50 человек", — говорит Елена Чернова-Голдман, гид по Израилю.
"На прошлой неделе я был в Иерусалиме, — уточняет Сергей Розинский. — Храм Гроба Господня еще закрыт. Мы ожидаем, что и он откроется в ближайшее время". Управление мусульманских святынь (вакфов) сообщило, что в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме верующих пустят после праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), завершающего священный для мусульман месяц Рамадан. В этом году праздник отмечают 24 мая.
"На прошлой неделе я был в Иерусалиме, — уточняет Сергей Розинский. — Храм Гроба Господня еще закрыт. Мы ожидаем, что и он откроется в ближайшее время". Управление мусульманских святынь (вакфов) сообщило, что в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме верующих пустят после праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), завершающего священный для мусульман месяц Рамадан. В этом году праздник отмечают 24 мая.
Скорее всего, правила посещения религиозных объектов ужесточат. Так, например, у открытой с середины мая Стены плача верующие должны соблюдать социальную дистанцию (два метра) и носить маски. Более того, Фонд наследия разделил молитвенные зоны около главной святыни иудеев на небольшие участки. Всего на площади теперь могут находиться одновременно до 500 человек.
Скорее всего, правила посещения религиозных объектов ужесточат. Так, например, у открытой с середины мая Стены плача верующие должны соблюдать социальную дистанцию (два метра) и носить маски. Более того, Фонд наследия разделил молитвенные зоны около главной святыни иудеев на небольшие участки. Всего на площади теперь могут находиться одновременно до 500 человек.
Для туристов уже открылись национальные парки, но попасть туда не так просто. По информации пресс-службы Министерства туризма Израиля, обязательны предварительное онлайн-бронирование и предоплата. Для каждого парка и заповедника установлены квоты на количество гостей — от 300 до двух тысяч человек в зависимости от размера объекта, средней продолжительности посещения, турпотока и количества достопримечательностей. На входе всем раздают цветные идентификационные браслеты (по времени посещения) и проверяют температуру. В первые дни на сайт Управления природы и парков Израиля поступило более 50 тысяч заявок.
Для туристов уже открылись национальные парки, но попасть туда не так просто. По информации пресс-службы Министерства туризма Израиля, обязательны предварительное онлайн-бронирование и предоплата. Для каждого парка и заповедника установлены квоты на количество гостей — от 300 до двух тысяч человек в зависимости от размера объекта, средней продолжительности посещения, турпотока и количества достопримечательностей. На входе всем раздают цветные идентификационные браслеты (по времени посещения) и проверяют температуру. В первые дни на сайт Управления природы и парков Израиля поступило более 50 тысяч заявок.
Постепенно начинают работать гостиницы — пока, правда, небольшие, способные обеспечить отдельный вход с улицы в каждый жилой блок. Под это описание идеально подходят циммеры — коттеджи.
Правила гигиены там строгие: перед заездом гостей проходит тщательная уборка, потом все помещения обязательно проветриваются. Аналогичная дезинфекция проводится и после отъезда гостей. Все общественные места также убирают четыре раза в день.
Если в циммере отдыхали гости, у которых выявили COVID-19, дезинфекция проводится специализированной компанией, а комнаты закрывают на десять дней.
Постепенно начинают работать гостиницы — пока, правда, небольшие, способные обеспечить отдельный вход с улицы в каждый жилой блок. Под это описание идеально подходят циммеры — коттеджи.
Правила гигиены там строгие: перед заездом гостей проходит тщательная уборка, потом все помещения обязательно проветриваются. Аналогичная дезинфекция проводится и после отъезда гостей. Все общественные места также убирают четыре раза в день.
Если в циммере отдыхали гости, у которых выявили COVID-19, дезинфекция проводится специализированной компанией, а комнаты закрывают на десять дней.
Когда откроются границы страны, точно не известно. Но, например, аэропорт Бен-Гурион уже готовится обслуживать международные рейсы. Там разработаны меры безопасности. Приезжать в хаб придется за четыре часа до рейса. Пассажиров обяжут носить маски, проходить температурный контроль и соблюдать двухметровую дистанцию. Багаж и помещения аэропорта будут дезинфицироваться.
Сейчас иностранные туристы попасть в Израиль не могут: до 30 мая 2020 года въезд запрещен. Но, как рассказал Сергей Розинский, уже обсуждается возобновление рейсов из США, Канады, Великобритании. "Ко мне постоянно обращаются россияне, планировавшие посетить Израиль в апреле, мае, — говорит владелец турфирмы. — Сейчас они переносят поездки на начало осени".
Когда откроются границы страны, точно не известно. Но, например, аэропорт Бен-Гурион уже готовится обслуживать международные рейсы. Там разработаны меры безопасности. Приезжать в хаб придется за четыре часа до рейса. Пассажиров обяжут носить маски, проходить температурный контроль и соблюдать двухметровую дистанцию. Багаж и помещения аэропорта будут дезинфицироваться.
Сейчас иностранные туристы попасть в Израиль не могут: до 30 мая 2020 года въезд запрещен. Но, как рассказал Сергей Розинский, уже обсуждается возобновление рейсов из США, Канады, Великобритании. "Ко мне постоянно обращаются россияне, планировавшие посетить Израиль в апреле, мае, — говорит владелец турфирмы. — Сейчас они переносят поездки на начало осени".