Новые правила для туристов. Как в Израиле отдыхают после карантина

Сегодня в Израиле открываются пляжи, соответствующие "фиолетовому знаку", то есть принимающие все меры против распространения коронавируса. Об этом на прошлой неделе объявил министр внутренних дел Арье Дери.

Муниципалитеты подготовили побережья к приему отдыхающих. Правила довольно строгие: социальная дистанция не менее двух метров (именно на таком расстоянии должны располагаться лежаки, стулья, зонтики от солнца), постоянная дезинфекция общественных мест, запрет на пользование раздевалками.