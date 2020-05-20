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Туризм
2020-05-20T13:41
https://ria.ru/20200520/1571685136.html
Новые правила для туристов. Как в Израиле отдыхают после карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571662257_122:0:677:312_1036x0_80_0_0_9e12cc44ad26c4e2714289f1af61efca.jpg
РИА Новости

Новые правила для туристов. Как в Израиле отдыхают после карантина

08:00 20.05.2020 (обновлено: 13:41 20.05.2020)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Море, песок, жара и множество отдыхающих — Израиль возвращается к обычной жизни после карантина. Сегодня там открываются пляжи, местные ждут, что вскоре заработают кафе и рестораны. Уже можно путешествовать по стране и останавливаться в небольших отелях. Доступна иудейская святыня — Стена плача, а вот христианский храм Гроба Господня пока закрыт. Как восстанавливается туризм после пандемии — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Amir Cohen

Сегодня в Израиле открываются пляжи, соответствующие "фиолетовому знаку", то есть принимающие все меры против распространения коронавируса. Об этом на прошлой неделе объявил министр внутренних дел Арье Дери.

Муниципалитеты подготовили побережья к приему отдыхающих. Правила довольно строгие: социальная дистанция не менее двух метров (именно на таком расстоянии должны располагаться лежаки, стулья, зонтики от солнца), постоянная дезинфекция общественных мест, запрет на пользование раздевалками.

Люди в море на досках для серфинга в Ашкелоне
1 из 11

Сегодня в Израиле открываются пляжи, соответствующие "фиолетовому знаку", то есть принимающие все меры против распространения коронавируса. Об этом на прошлой неделе объявил министр внутренних дел Арье Дери.

Муниципалитеты подготовили побережья к приему отдыхающих. Правила довольно строгие: социальная дистанция не менее двух метров (именно на таком расстоянии должны располагаться лежаки, стулья, зонтики от солнца), постоянная дезинфекция общественных мест, запрет на пользование раздевалками.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Amir Cohen

Правда, прибрежная полоса не пустует уже с выходных. Из-за 40-градусной жары к морю устремились толпы горожан. Например, набережная Тель-Авива снова стала многолюдной.

Люди на пляже в Тель-Авиве, 17 мая 2020
2 из 11

Правда, прибрежная полоса не пустует уже с выходных. Из-за 40-градусной жары к морю устремились толпы горожан. Например, набережная Тель-Авива снова стала многолюдной.

© REUTERS / Amir Cohen
© AP Photo / Oded Balilty

Некоторые отдыхающие носили маски, соблюдали дистанцию, но не все. Полицейские штрафы не выписывали, но в громкоговорители просили выйти из воды, не сидеть на песке.

Женщина на пляже в Тель-Авиве, 16 мая 2020
3 из 11

Некоторые отдыхающие носили маски, соблюдали дистанцию, но не все. Полицейские штрафы не выписывали, но в громкоговорители просили выйти из воды, не сидеть на песке.

© AP Photo / Oded Balilty
© AP Photo / Oded Balilty

"Это странно — можно сидеть на тротуаре, но не на песке. Нам об этом сказали инспекторы, поэтому пришлось переместиться на променад, где было уже много народа", — пояснил местному онлайн-изданию горожанин Тамир.

Люди на пляже в Тель-Авиве, 16 мая 2020
4 из 11

"Это странно — можно сидеть на тротуаре, но не на песке. Нам об этом сказали инспекторы, поэтому пришлось переместиться на променад, где было уже много народа", — пояснил местному онлайн-изданию горожанин Тамир.

© AP Photo / Oded Balilty
© Фото : Министерство туризма Израиля/ Дафна Таль

Пока пляжи были закрыты, в Эйлате восстанавливали коралловые рифы, пострадавшие в том числе из-за шторма 14 марта этого года. Спасатели собрали на дне залива сотни фрагментов разбитых кораллов и поместили их в специальный подводный питомник, чтобы затем пересадить в естественную среду.

Рыбы Красного моря, Эйлат
5 из 11

Пока пляжи были закрыты, в Эйлате восстанавливали коралловые рифы, пострадавшие в том числе из-за шторма 14 марта этого года. Спасатели собрали на дне залива сотни фрагментов разбитых кораллов и поместили их в специальный подводный питомник, чтобы затем пересадить в естественную среду.

© Фото : Министерство туризма Израиля/ Дафна Таль
© AFP 2020 / Jack Guez

Теперь отдыхать на пляжах можно на законных основаниях, как и в бассейнах, а также в саунах с сухим паром. "Карантинные меры почти сняты. Уже на этой или следующей неделе обещают открыть кафе и рестораны, — рассказывает Сергей Розинский, директор частной туристической фирмы в Израиле. — На улице носить маску уже не обязательно — только в магазинах и других общественных местах". По его словам, везде много людей, все начинают жить в своем обычном ритме. "Уже работают некоторые музеи и общественные площади, но там не должно собираться более 50 человек", — говорит Елена Чернова-Голдман, гид по Израилю.

Люди на пляже в Тель-Авиве
6 из 11

Теперь отдыхать на пляжах можно на законных основаниях, как и в бассейнах, а также в саунах с сухим паром. "Карантинные меры почти сняты. Уже на этой или следующей неделе обещают открыть кафе и рестораны, — рассказывает Сергей Розинский, директор частной туристической фирмы в Израиле. — На улице носить маску уже не обязательно — только в магазинах и других общественных местах". По его словам, везде много людей, все начинают жить в своем обычном ритме. "Уже работают некоторые музеи и общественные площади, но там не должно собираться более 50 человек", — говорит Елена Чернова-Голдман, гид по Израилю.

© AFP 2020 / Jack Guez
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

"На прошлой неделе я был в Иерусалиме, — уточняет Сергей Розинский. — Храм Гроба Господня еще закрыт. Мы ожидаем, что и он откроется в ближайшее время". Управление мусульманских святынь (вакфов) сообщило, что в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме верующих пустят после праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), завершающего священный для мусульман месяц Рамадан. В этом году праздник отмечают 24 мая.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме
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"На прошлой неделе я был в Иерусалиме, — уточняет Сергей Розинский. — Храм Гроба Господня еще закрыт. Мы ожидаем, что и он откроется в ближайшее время". Управление мусульманских святынь (вакфов) сообщило, что в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме верующих пустят после праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), завершающего священный для мусульман месяц Рамадан. В этом году праздник отмечают 24 мая.

© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
© Фото : Министерство туризма Израиля

Скорее всего, правила посещения религиозных объектов ужесточат. Так, например, у открытой с середины мая Стены плача верующие должны соблюдать социальную дистанцию (два метра) и носить маски. Более того, Фонд наследия разделил молитвенные зоны около главной святыни иудеев на небольшие участки. Всего на площади теперь могут находиться одновременно до 500 человек.

Стена Плача, 7 мая 2020
8 из 11

Скорее всего, правила посещения религиозных объектов ужесточат. Так, например, у открытой с середины мая Стены плача верующие должны соблюдать социальную дистанцию (два метра) и носить маски. Более того, Фонд наследия разделил молитвенные зоны около главной святыни иудеев на небольшие участки. Всего на площади теперь могут находиться одновременно до 500 человек.

© Фото : Министерство туризма Израиля
© Фото : Министерство туризма Израиля

Для туристов уже открылись национальные парки, но попасть туда не так просто. По информации пресс-службы Министерства туризма Израиля, обязательны предварительное онлайн-бронирование и предоплата. Для каждого парка и заповедника установлены квоты на количество гостей — от 300 до двух тысяч человек в зависимости от размера объекта, средней продолжительности посещения, турпотока и количества достопримечательностей. На входе всем раздают цветные идентификационные браслеты (по времени посещения) и проверяют температуру. В первые дни на сайт Управления природы и парков Израиля поступило более 50 тысяч заявок.

Журавли в долине Хула
9 из 11

Для туристов уже открылись национальные парки, но попасть туда не так просто. По информации пресс-службы Министерства туризма Израиля, обязательны предварительное онлайн-бронирование и предоплата. Для каждого парка и заповедника установлены квоты на количество гостей — от 300 до двух тысяч человек в зависимости от размера объекта, средней продолжительности посещения, турпотока и количества достопримечательностей. На входе всем раздают цветные идентификационные браслеты (по времени посещения) и проверяют температуру. В первые дни на сайт Управления природы и парков Израиля поступило более 50 тысяч заявок.

© Фото : Министерство туризма Израиля
© Фото : Министерство туризма Израиля/ Дафна Таль

Постепенно начинают работать гостиницы — пока, правда, небольшие, способные обеспечить отдельный вход с улицы в каждый жилой блок. Под это описание идеально подходят циммеры — коттеджи.

Правила гигиены там строгие: перед заездом гостей проходит тщательная уборка, потом все помещения обязательно проветриваются. Аналогичная дезинфекция проводится и после отъезда гостей. Все общественные места также убирают четыре раза в день.

Если в циммере отдыхали гости, у которых выявили COVID-19, дезинфекция проводится специализированной компанией, а комнаты закрывают на десять дней.

Циммер. Негев
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Постепенно начинают работать гостиницы — пока, правда, небольшие, способные обеспечить отдельный вход с улицы в каждый жилой блок. Под это описание идеально подходят циммеры — коттеджи.

Правила гигиены там строгие: перед заездом гостей проходит тщательная уборка, потом все помещения обязательно проветриваются. Аналогичная дезинфекция проводится и после отъезда гостей. Все общественные места также убирают четыре раза в день.

Если в циммере отдыхали гости, у которых выявили COVID-19, дезинфекция проводится специализированной компанией, а комнаты закрывают на десять дней.

© Фото : Министерство туризма Израиля/ Дафна Таль
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанк

Когда откроются границы страны, точно не известно. Но, например, аэропорт Бен-Гурион уже готовится обслуживать международные рейсы. Там разработаны меры безопасности. Приезжать в хаб придется за четыре часа до рейса. Пассажиров обяжут носить маски, проходить температурный контроль и соблюдать двухметровую дистанцию. Багаж и помещения аэропорта будут дезинфицироваться.

Сейчас иностранные туристы попасть в Израиль не могут: до 30 мая 2020 года въезд запрещен. Но, как рассказал Сергей Розинский, уже обсуждается возобновление рейсов из США, Канады, Великобритании. "Ко мне постоянно обращаются россияне, планировавшие посетить Израиль в апреле, мае, — говорит владелец турфирмы. — Сейчас они переносят поездки на начало осени".

Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
11 из 11

Когда откроются границы страны, точно не известно. Но, например, аэропорт Бен-Гурион уже готовится обслуживать международные рейсы. Там разработаны меры безопасности. Приезжать в хаб придется за четыре часа до рейса. Пассажиров обяжут носить маски, проходить температурный контроль и соблюдать двухметровую дистанцию. Багаж и помещения аэропорта будут дезинфицироваться.

Сейчас иностранные туристы попасть в Израиль не могут: до 30 мая 2020 года въезд запрещен. Но, как рассказал Сергей Розинский, уже обсуждается возобновление рейсов из США, Канады, Великобритании. "Ко мне постоянно обращаются россияне, планировавшие посетить Израиль в апреле, мае, — говорит владелец турфирмы. — Сейчас они переносят поездки на начало осени".

© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмИерусалимТель-АвивИзраиль
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