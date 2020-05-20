Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-20T06:55
https://ria.ru/20200520/1571682319.html
Астролог назвала знаки зодиака, с которыми тяжело найти общий язык
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571688575_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_27919393edd95d46f020fd70a9b20036.jpg
РИА Новости

Астролог назвала знаки зодиака, с которыми тяжело найти общий язык

06:55 20.05.2020
6
© Milkos/ Konstantin PostumitenkoМуж и жена ссорятся
Муж и жена ссорятся
© Milkos/ Konstantin Postumitenko
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, с которыми труднее всего найти общий язык, сообщает Your Tango.
По ее словам, такие люди почти всегда пытаются навязать свою позицию остальным и считают, что существует только два мнения — их и неправильное. Они обожают ругаться и редко находятся в гармонии с собой. Но все это из-за неуверенности в себе и страхов.

"Подобное поведение для них своеобразный щит", — утверждает Шенвальд.

Так можно сказать о скрытных Водолеях. Представители этого знака не умеют сочувствовать, но при этом требуют от близких, чтобы те сопереживали им. Однако Водолеи не будут рассказывать, что их беспокоит, так как, по их мнению, вы все должны понять без лишних слов. Общаясь с ними практически невозможно узнать наверняка: любит вас этот знак зодиака или ненавидит.
Ссора
13 апреля, 01:24Культура
Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих партнеров
Овны будут веселыми и приветливыми до тех пор, пока вы полностью выполняете их требования. В противном случае, с представителями этого знака будут проблемы. Их не волнует мнение других, они редко задумываются о последствиях своих действий и никогда не признаются, что ошиблись. Поэтому пытаться с ними что-то обсуждать — напрасная трата времени. У них есть дела поважнее.
С Тельцами трудно ладить, потому что они очень упрямые. Если уж они что-то вбили себе в голову, то с этим ничего не поделать. Они не пойдут на компромисс и не будут слушать другие идеи или мнения. Есть только их "единственно правильная позиция". Кристина Шенвальд акцентирует внимание, Тельцы бывают грубыми и бестактными, поэтому общаться с ними неприятно, а выяснять что-то бессмысленно.
Молодые люди весело проводят время
23 марта, 00:36Культура
Названы самые общительные и открытые знаки зодиака
Странно, что в этот список попали веселые Близнецы. Но такими они кажутся только на первый взгляд, считает Кристина Шенвальд. Они очень чувствительные, поэтому в ответ могут сильно ранить, если их задеть словом или поступком. Например, когда представители этого знака думают, что их не уважают или обижают — они притворяются максимально равнодушными, или говорят одно, а делают потом совершенно другое. Этот знак зодиака, как минное поле, один неверный шаг —катастрофа.
Пара на пляже
27 апреля, 05:13Культура
Астролог рассказала, как понять, что вы не безразличны другому человеку
Когда Девы чувствуют угрозу, они не будут сдерживаться. По словам астролога, представители этого знака могут быть очень резкими, так как любят критиковать и осуждать. Поэтому, скорее всего, вы пожалеете, что попросили их сделать заметки о вашем проекте. Девы настолько придирчивые, что иногда кажется, они только и делают, что выискивают малейшие ошибки.
Мужчина умоляет о прощении
14 марта, 06:32Культура
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Скорпионы известны своей целеустремленностью. Когда они чего-то хотят, то не обращают внимания на тех, кто встает у них на пути, что помогает им в экстремальных ситуациях. Но старайтесь держаться подальше от представителей этого знака, когда они злятся, ревнуют или обижаются. Если Скорпион накрутит себя, что вы ему соврали или предали, то он без объяснений вычеркнет вас из своей жизни, а в отдельных случаях будет готовить план мести. Они прекрасно вычисляют слабые места "жертв", а потом умело используют это в своих интересах.
Девушка пожимает плечами
29 марта, 06:41Культура
Астролог рассказала, какие знаки зодиака самые неуверенные в себе
Астролог предупреждает, Козероги любят властвовать и все контролировать и уверены, что знают обо всем лучше других, что делает их одним из самых сложных знаков зодиака. Они обычно не рискуют и не выходят из зоны комфорта. Несмотря на то, что Козероги очень закрытые, они намного более чувствительные, чем кажутся. Обижать их не стоить. Но если уж так случится, будьте готовы, что отношения у вас изменятся не в лучшую сторону.
Гадалка
20 марта, 08:00Культура
Почему без гороскопа трудно представить современную жизнь
000000
КультураастрологияСтиль жизниНовости культуры
Рекомендуем
Автомобили Toyota Camry
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль
Пенсионное удостоверение
СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Стоп-кадр видео с участием Дмитрия Красилова и Полины Гагариной
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Падение метеорита в Красноярским крае попало на видео
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
Президент США Дональд Трамп
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
06:52В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
06:52В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса
06:50В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков
06:47Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
06:32В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
05:58Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году
05:55КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске
05:34СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
05:32СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
05:12На Сахалине у трех пассажиров авиарейсов выявили COVID-19
05:10Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм
05:08В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:07Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
05:05Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса стала автором серии комиксов
05:03Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19
05:00В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале
04:41Около 50 прибывших в ДФО военных самолетов обработали от COVID-19
04:26В Китай за сутки выявили пять случаев COVID-19
04:24В Приморье за сутки выявили 44 случая коронавируса
Лента новостейМолния