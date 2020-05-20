Астролог назвала знаки зодиака, с которыми тяжело найти общий язык

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, с которыми труднее всего найти общий язык, Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, с которыми труднее всего найти общий язык, сообщает Your Tango.

По ее словам, такие люди почти всегда пытаются навязать свою позицию остальным и считают, что существует только два мнения — их и неправильное. Они обожают ругаться и редко находятся в гармонии с собой. Но все это из-за неуверенности в себе и страхов.

"Подобное поведение для них своеобразный щит", — утверждает Шенвальд.

Так можно сказать о скрытных Водолеях. Представители этого знака не умеют сочувствовать, но при этом требуют от близких, чтобы те сопереживали им. Однако Водолеи не будут рассказывать, что их беспокоит, так как, по их мнению, вы все должны понять без лишних слов. Общаясь с ними практически невозможно узнать наверняка: любит вас этот знак зодиака или ненавидит.

Овны будут веселыми и приветливыми до тех пор, пока вы полностью выполняете их требования. В противном случае, с представителями этого знака будут проблемы. Их не волнует мнение других, они редко задумываются о последствиях своих действий и никогда не признаются, что ошиблись. Поэтому пытаться с ними что-то обсуждать — напрасная трата времени. У них есть дела поважнее.

С Тельцами трудно ладить, потому что они очень упрямые. Если уж они что-то вбили себе в голову, то с этим ничего не поделать. Они не пойдут на компромисс и не будут слушать другие идеи или мнения. Есть только их "единственно правильная позиция". Кристина Шенвальд акцентирует внимание, Тельцы бывают грубыми и бестактными, поэтому общаться с ними неприятно, а выяснять что-то бессмысленно.

Странно, что в этот список попали веселые Близнецы. Но такими они кажутся только на первый взгляд, считает Кристина Шенвальд. Они очень чувствительные, поэтому в ответ могут сильно ранить, если их задеть словом или поступком. Например, когда представители этого знака думают, что их не уважают или обижают — они притворяются максимально равнодушными, или говорят одно, а делают потом совершенно другое. Этот знак зодиака, как минное поле, один неверный шаг —катастрофа.

Когда Девы чувствуют угрозу, они не будут сдерживаться. По словам астролога, представители этого знака могут быть очень резкими, так как любят критиковать и осуждать. Поэтому, скорее всего, вы пожалеете, что попросили их сделать заметки о вашем проекте. Девы настолько придирчивые, что иногда кажется, они только и делают, что выискивают малейшие ошибки.

Скорпионы известны своей целеустремленностью. Когда они чего-то хотят, то не обращают внимания на тех, кто встает у них на пути, что помогает им в экстремальных ситуациях. Но старайтесь держаться подальше от представителей этого знака, когда они злятся, ревнуют или обижаются. Если Скорпион накрутит себя, что вы ему соврали или предали, то он без объяснений вычеркнет вас из своей жизни, а в отдельных случаях будет готовить план мести. Они прекрасно вычисляют слабые места "жертв", а потом умело используют это в своих интересах.