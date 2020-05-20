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2020-05-20T14:46
https://ria.ru/20200520/1571681352.html
В Тюменской области открыли школу онлайн-программирования для всех
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РИА Новости

В Тюменской области открыли школу онлайн-программирования для всех

08:00 20.05.2020 (обновлено: 14:46 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАбитуриенты в учебном классе
Абитуриенты в учебном классе
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Самоизоляция научила даже самых нецифровизированных людей пользоваться видеоконференциями и любыми другими способами видеосвязи, без них теперь трудно представить обычную беседу с несколькими участниками. В Тюменской области решили пойти дальше и запустили курсы онлайн-программирования для всех желающих, сообщается на сайте правительства области.
"На занятиях преподаватели дают всю необходимую базу знаний для того, чтобы человек в дальнейшем самостоятельно мог развиваться в этой сфере. Программирование доступно каждому. И курсы школы позволяют начать с основ, а затем повышать свой уровень, пополняя копилку навыков новыми языками программирования", — говорится на сайте.
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В школе можно пройти три курса по выбору: PHP-программирование (Bitrix), Python-программирование, курс по JAVA (начальный уровень). Обучение продлится два месяца. Подать заявки на курсы по языкам PHP и JAVA можно до 25 мая, по Python — до 26 мая. Кандидаты на поступление должны заполнить анкету и пройти тестирование на знание азов программирования, алгоритмов и логики.
"Так, у начального курса по JAVA вопросы несложные: для подготовки к тестированию достаточно потратить немного времени на изучение базового материала по основным понятиям программирования в интернете и освежить свои знания со школьных уроков информатики", — сообщили организаторы.
По окончании обучения ученики должны будут сдать экзамен. Всем выпускникам вручат сертификаты, подтверждающие овладение новыми направлениями.
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