В Тюменской области открыли школу онлайн-программирования для всех

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Самоизоляция научила даже самых нецифровизированных людей пользоваться видеоконференциями и любыми другими способами видеосвязи, без них теперь трудно представить обычную беседу с несколькими участниками. В Тюменской области решили пойти дальше и запустили курсы онлайн-программирования для всех желающих, сообщается на сайте правительства области. Самоизоляция научила даже самых нецифровизированных людей пользоваться видеоконференциями и любыми другими способами видеосвязи, без них теперь трудно представить обычную беседу с несколькими участниками. В Тюменской области решили пойти дальше и запустили курсы онлайн-программирования для всех желающих, сообщается направительства области.

"На занятиях преподаватели дают всю необходимую базу знаний для того, чтобы человек в дальнейшем самостоятельно мог развиваться в этой сфере. Программирование доступно каждому. И курсы школы позволяют начать с основ, а затем повышать свой уровень, пополняя копилку навыков новыми языками программирования", — говорится на сайте.

В школе можно пройти три курса по выбору: PHP-программирование (Bitrix), Python-программирование, курс по JAVA (начальный уровень). Обучение продлится два месяца. Подать заявки на курсы по языкам PHP и JAVA можно до 25 мая, по Python — до 26 мая. Кандидаты на поступление должны заполнить анкету и пройти тестирование на знание азов программирования, алгоритмов и логики.

"Так, у начального курса по JAVA вопросы несложные: для подготовки к тестированию достаточно потратить немного времени на изучение базового материала по основным понятиям программирования в интернете и освежить свои знания со школьных уроков информатики", — сообщили организаторы.