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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T08:01
https://ria.ru/20200520/1571678396.html
Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630555_0:353:2928:2000_1036x0_80_0_0_b74cf2dbb42a871e6dc1df6fcc6f393a.jpg
РИА Новости

Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине

08:00 20.05.2020 (обновлено: 08:01 20.05.2020)
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© REUTERS / StringerСотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
Сотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 20 мая РИА Новости, Софья Мельничук. В китайской провинции, граничащей с Приморским краем, — новая вспышка коронавирусной инфекции. Причины до конца не известны, многие случаи — завозные. Несмотря на относительно небольшое число зараженных, китайские власти быстро отправили десятки миллионов людей на карантин — угроза второй волны эпидемии слишком высока.

Вернулись на родину

Китай, первым столкнувшийся с коронавирусом в конце прошлого года, продолжает сражаться с инфекцией. Бои приходится вести на два фронта: отбиваться от упреков в сокрытии данных и пытаться локализовать новую вспышку.
Во время первой волны в Ухане местные чиновники до последнего не хотели сообщать, что вирус передается от человека к человеку, открыто признал советник правительства КНР по борьбе с COVID-19 Чжун Наньшан. Сейчас китайцы действуют оперативно: развернули масштабную систему отслеживания, в очагах моментально организуют жесткий контроль.
Тревожные звонки на северо-востоке страны прозвучали еще в апреле, когда в центральной части Китая опасность вроде бы миновала и города постепенно открывались. Речь идет о трех провинциях: Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. Вероятнее всего, инфекцию, попавшую из Поднебесной в Европу, а затем и в Россию, вернули на родину сами китайцы. Некоторые прилетели из Москвы, другие прибыли через сухопутную границу на Дальнем Востоке. К 11 мая число инфицированных, приехавших из России, достигло 386.
В пограничном городе Суйфэньхэ первые завозные случаи обнаружили 2 апреля. В провинции Хэйлунцзян тогда было около двух десятков больных, вскоре стало больше сотни. Жителей опасных районов отправили на карантин, и вспышку удалось погасить — сегодня, по официальным данным, в провинции нет ни одного с COVID-19.
© REUTERS / StringerМедицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
© REUTERS / Stringer
Медицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
Но потенциально опасен соседний Ляонин — там зарегистрировали 149 пациентов с коронавирусом. Большинство вылечили и выписали из госпиталей, тем не менее под наблюдением остаются 424 человека, контактировавших с зараженными.
Особое беспокойство вызывает провинция Цзилинь, тоже граничащая с Приморским краем, а также — с Северной Кореей. В начале мая уездный город Шулань объявили зоной высокого риска. Заболела местная семья, даже не выезжавшая за границу. Уровень угрозы подняли и в одном из округов города Цзилиня — районе Фэнмань. Там 17 мая выявили троих инфицированных.
К вечеру субботы, 18 мая, в регионе было 125 подтвержденных диагнозов COVID-19, 95 вылечившихся и двое погибших. Медики взяли на контроль около тысячи контактировавших с больными.
В городе Цзилинь объявили жесткий карантин, проводится масштабное тестирование. Закрыли спортивные залы, торговые центры, бани, общепит, учебные заведения.
Кварталы, где есть зараженные, покинуть можно только через специальный пропускной пункт. Там проверяют температуру, сканируют коды здоровья в смартфонах. Выходить за периметр для необходимых закупок разрешается лишь одному члену семьи раз в день.
Некоторые предприятия продолжают работу, но при строгом соблюдении мер безопасности. На улице маска обязательна. Чтобы выехать из города, требуется отрицательный тест на коронавирус, который нужно сделать за свой счет и строго за 48 часов до поездки.
© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Zhang Nan
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай

Одна семья, один вирус

"Похоже, надеяться пока не на что: младшие классы должны были приступить к занятиям 18 мая, но день настал — а новостей никаких. Дети снова заперты дома", — сетует одна из жительниц Цзилиня в китайском сервисе микроблогов "Вейбо". "Поэтому нужно хорошенько соблюдать меры безопасности, надеюсь, все будут это делать", — пишет она, уповая на то, что зараза пройдет мимо.
Другая пользовательница микроблога собиралась в провинцию Хэбэй — в ее университете вот-вот должны начаться занятия. "И тут в Дунбэе ситуация с коронавирусом ухудшилась. Теперь не могу вернуться", — пожаловалась она.
В Цзилине пока не настроены общаться с журналистами. Возможно, они просто устали это обсуждать, предположила в разговоре с корреспондентом жительница Харбина. "Даже в соцсетях постов на эту тему немного. Причем в основном юмористические. Три северо-восточные провинции — это одна семья, поэтому шутят, что эстафету от Хэйлунцзяна приняли Цзилинь и Ляонин", — пояснила собеседница.
© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходят дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
Медицинские работники проходят дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В одном из самых популярных постов ситуацию действительно сравнивают с соседским застольем. На карикатуре друзья распивают пиво и выясняют, кто первый отправится на учебу, ведь приступать к занятиям никто не хочет.
Но как бы ни шутили, пример Китая показывает: даже после рапортов о победе над вирусом расслабляться нельзя. Власти признают: вероятность эпидемии в материковом Китае достаточно велика. И малейший просчет или недооценка риска обойдутся дорого.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЛяонинХэйлунцзянЦзилиньХарбинКитайВ мире
Популярные комментарии
Китай демонстрирует, что полностью контролирует ситуацию. То что рядом с приморьем с населением в пару миллионов, живет 100 млн китайцев конечно впечатляет. Как и разница в способностях к госуправлению у китайцев и наших федеральных чиновников.
20 мая, 11:35
rsremal spb
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