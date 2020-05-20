Вышел трейлер нового фильма Спайка Ли про Вьетнам

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В Сеть . В Сеть выложили трейлер предстоящего фильма "Пять корешей" (Da 5 Bloods) Спайка Ли про войну во Вьетнаме.

В описании проекта на YouTube-канале Netflix говорится, что лента рассказывает о четырех ветеранах войны (Поле, Отисе, Эдди и Мелвине), которые возвращаются во Вьетнам несколько десятков лет спустя, чтобы найти останки своего командира и спрятанный клад с золотом. К ним присоединяется сын Пола.

В ленте снимались Чедвик Боузман, Жан Рено, Делрой Линдо, Пол Уолтер Хаузер, Кларк Питерс, Исайя Уитлок.

В трейлере показаны не только поиски сокровища, но и воспоминания друзей о военном времени (о сражениях и отдыхе в клубе), а также антивоенные протесты и фрагменты речи Никсона о досрочном уходе с должности президента США.

В прошлом году Спайк Ли получил премию "Оскар" за адаптированный сценарий фильма "Черный клановец".