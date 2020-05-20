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Культура
2020-05-20T02:53
https://ria.ru/20200520/1571678002.html
Вышел трейлер нового фильма Спайка Ли про Вьетнам
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РИА Новости

Вышел трейлер нового фильма Спайка Ли про Вьетнам

02:53 20.05.2020
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В Сеть выложили трейлер предстоящего фильма "Пять корешей" (Da 5 Bloods) Спайка Ли про войну во Вьетнаме.
В описании проекта на YouTube-канале Netflix говорится, что лента рассказывает о четырех ветеранах войны (Поле, Отисе, Эдди и Мелвине), которые возвращаются во Вьетнам несколько десятков лет спустя, чтобы найти останки своего командира и спрятанный клад с золотом. К ним присоединяется сын Пола.
В ленте снимались Чедвик Боузман, Жан Рено, Делрой Линдо, Пол Уолтер Хаузер, Кларк Питерс, Исайя Уитлок.
В трейлере показаны не только поиски сокровища, но и воспоминания друзей о военном времени (о сражениях и отдыхе в клубе), а также антивоенные протесты и фрагменты речи Никсона о досрочном уходе с должности президента США.
В прошлом году Спайк Ли получил премию "Оскар" за адаптированный сценарий фильма "Черный клановец".
"Пять корешей" появятся на Netflix 12 июня.
Режиссер Спайк Ли на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыNetflixЖан РеноСпайк ЛиВьетнам
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