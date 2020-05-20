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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
2020-05-20T14:00
https://ria.ru/20200520/1571668300.html
"Заговор классиков". Булгарин. Классик литературной преисподней
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571668719_2:0:598:335_1036x0_80_0_0_7675fc95c4a89b0233f959a59d95a33d.jpg
РИА Новости

"Заговор классиков". Булгарин. Классик литературной преисподней

14:00 20.05.2020
1304
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Булгарин. Классик литературной преисподней
Вчера, 14:00
Обедневший польский аристократ, капитан армии Наполеона, успешный русский журналист, издатель самой популярной газеты Санкт-Петербурга, автор первого в истории России литературного бестселлера, приятель, а затем заклятый враг Пушкина, закадычный друг тайной полиции, либерал-государственник и подкаблучник в личной жизни.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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