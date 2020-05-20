Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-20T05:57
https://ria.ru/20200520/1571664318.html
Адам Сэндлер сыграет главную роль в спортивной драме
https://cdn22.img.ria.ru/images/116306/99/1163069941_0:120:2000:1245_1036x0_80_0_0_446d5f9244805e02ae142062f8fefee6.jpg
РИА Новости

Адам Сэндлер сыграет главную роль в спортивной драме

05:57 20.05.2020
24
© AFP 2020 / Robyn BeckКомик и актер Адам Сэндлер
Комик и актер Адам Сэндлер
© AFP 2020 / Robyn Beck
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Американский актер Адам Сэндлер сыграет главную роль в фильме про баскетбол “Hustle” на Netflix, сообщает Variety.
Режиссер ленты – Джеремайя Сагар ("Мы, животные"), продюсер – баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, а сценарий написали Уилл Феттерс (“Звезда родилась", "Помни меня") и Тейлор Матерне.
Адам Сэндлер сыграет баскетбольного скаута (штатного сотрудника клуба, который служит источником информации об уровне соперников). Его увольняют, и он решает привезти в США из-за рубежа талантливого игрока, чтобы дать ему шанс попасть в NBA и возродить свою карьеру.
Из-за пандемии коронавируса пока нет информации о том, когда Netflix приступит к съемкам.
Кинокритики хвалили Сэндлера за роль в картине "Неограненные драгоценности", которую номинировали на "Оскар" в 2020 году. Не исключено, что перед “Hustle” он снимется в другом фильме, если представится возможность.
Американский актер Адам Сэндлер
5 декабря 2019, 23:48Культура
Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если его оставят без "Оскара"
000000
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыNetflixАдам Сэндлер
Рекомендуем
Лидер движения желтых жилетов Эрик Друэ общается с журналистами на протестной акции в Париже. 26 января 2019
Основателя "желтых жилетов" во Франции задержали за драку с ребенком
Королевский колледж Кембриджского университета
Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году
Кадр из трейлера к фильму Пять корешей
Вышел трейлер нового фильма Спайка Ли про Вьетнам
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
Руины древнего города Афамия
Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм
Полиция
КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске
Сотрудник полиции
В Москве дорожный конфликт закончился стрельбой
Рубли
В Приморье рассчитали предполагаемые финансовые потери из-за COVID-19
Словари
ВЦИОМ: большинство россиян считают нормой произношения правила в словарях
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
Японский военнослужащий
СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
Ноутбук
Исследование: в России выросло число заказов фрилансерам
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Премьер Эстонии месяц прожил отдельно от семьи из-за пандемии COVID-19
Центр НАСА
НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
Ясуюки Симидзу
Эксперт объяснил снижение числа суицидов в Японии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
06:52В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
06:52В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса
06:50В Приамурье рассказали, что ждет приезжающих в регион вахтовиков
06:47Уволившийся глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках
06:32В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
05:58Кембридж не будет проводить очные лекции в 2020-2021 учебном году
05:55КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске
05:34СМИ: данные о новейшей японской ракете могли быть похищены хакерами
05:32СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
05:12На Сахалине у трех пассажиров авиарейсов выявили COVID-19
05:10Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм
05:08В Бурятии за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:07Сбербанк дал советы, как не попасть "на удочку" финансовых мошенников
05:05Заявлявшая о связи с Трампом порноактриса стала автором серии комиксов
05:03Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19
05:00В РГО прокомментировали сообщения о "копии пирамиды Хеопса" на Урале
04:41Около 50 прибывших в ДФО военных самолетов обработали от COVID-19
04:26В Китай за сутки выявили пять случаев COVID-19
04:24В Приморье за сутки выявили 44 случая коронавируса
Лента новостейМолния