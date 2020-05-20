Президентские выборы на Украине в 2019 году

Женщина опускает бюллетень в мобильную урну для голосования во время второго тура президентских выборов на Украине

Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

8 февраля 2019 года ЦИК Украины завершил процесс регистрации кандидатов на пост президента. Всего было зарегистрировано 44 кандидата, что является рекордом за все время проведения президентских выборов. Документы для регистрации подали 93 кандидата на должность главы государства, тогда как в 2012 году их было 53. Глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что самой частой причиной для отказа в регистрации было то, что кандидаты не внесли денежный залог в сумме 2,5 миллиона гривен (около 90 тысяч долларов). Позднее пятеро кандидатов отказались от участия в выборах, таким образом бюллетени содержали фамилии 39 кандидатов.

12 февраля ЦИК Украины утвердила перечень территориальных избирательных округов, на которых не будут проводить президентские выборы. Из постановления ЦИК следовало, что на выборах президента Украины голосование граждан не будет организовано на территории Крыма и Севастополя, которые в 2014 году по итогам всенародного референдума воссоединились с Россией, и на определенных указом президента территориях Донецкой и Луганской областей, которые в том же году заявили о своей независимости от Киева.

Кроме того, ЦИК Украины закрыл все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил тогда, что гражданам страны "опасно голосовать" в России, однако не привел никаких доказательств этим утверждениям. Проживающие в России граждане Украины могли проголосовать в Грузии, Казахстане и Финляндии или же на родине.

Накануне дня тишины в тройку лидеров президентской гонки, по данным социологической группы "Рейтинг", входили шоумен Владимир Зеленский с 26,6%, второе место делили действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 17 %.

Кандидаты по-разному вели кампании . Петр Порошенко, баллотировавшийся как самовыдвиженец, позиционировал себя как единственный кандидат, который может "противостоять" России и привести страну в ЕС и НАТО.

Порошенко совершил тур по стране. На встречах с избирателями твердил о своих "достижениях": укреплении армии, создании коалиции "международной поддержки" Киева и безвизе с европейскими странами. Обещал решить и острые социальные вопросы. Как сообщали украинские СМИ, штаб Порошенко распространял среди избирателей агитационные листовки вместе с "материальной помощью".

Владимир Зеленский вел кампанию нестандартно: вместо традиционных встреч с избирателями он ездил по стране с концертами, избегал встреч с журналистами. За весь период избирательной кампании он один раз встретился в закрытом формате с журналистами зарубежных СМИ и решился на интервью в записи с двумя лояльными к нему телеканалами.

Для Юлии Тимошенко это была третья попытка заполучить президентское кресло. Для участия в президентской гонке ее команда разработала программу "Новый курс страны", которая должна была базироваться на новой конституции. Тимошенко использовала в своей предвыборной кампании тему повышения цен на газ для населения. Политик пообещала, что после прихода к власти ее команда вдвое снизит тарифы на "голубое топливо".

31 марта 2019 года на Украине прошел первый тур выборов президента. Для избирателей были открыты 33,6 тысячи избирательных участков. Для граждан Украины за рубежом был открыт 101 избирательный участок в 72 странах.

Мониторинг выборов президента Украины осуществляли 2344 человека от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. Это почти в 1,5 раза меньше, чем на президентских выборах в 2014 году.

При этом Верховная рада приняла закон о запрете представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей. Порошенко поручил пограничникам не пропускать в страну наблюдателей с российскими паспортами.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир заявила, что это решение Киева беспрецедентно и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал отказ Киева в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, нелегитимным.

Итоговая явка избирателей в первом туре президентских выборов на Украине составила 63,52% . На избирательные участки пришли около 18,9 миллиона украинцев.

По итогам первого тура Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко поддержали 15,95% граждан. Третье место заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, она набрала 13,4% голосов, четвертое место занял кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко с 11,67%.

7 апреля 2019 года ЦИК Украины объявил , что второй тур выборов президента состоится 21 апреля. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялись дебаты между Порошенко и Зеленским. Оба кандидата старались задать оппоненту острые вопросы. В прямом эфире предвыборные дебаты транслировали все ведущие телевизионные каналы Украины.

Действующий президент Порошенко основными тезисами своего выступления сделал непрофессионализм Зеленского в государственных делах, его неспособность быть главнокомандующим и его близость к олигархам.

Владимир Зеленский начал с признания, что в 2014 году сам лично поддерживал своего оппонента. Но проблема, по его словам, состояла в том, что украинские граждане голосовали за одного Петра Порошенко, а выбрали совершенно иного. Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний самого Порошенко. Он также добавил, что является не политиком, а простым человеком, который пришел для того, чтобы сломать нынешнюю систему в стране.

Министерство внутренних дел Украины заявило , что на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадион "Олимпийский" пришли 22 тысячи человек.

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. Явка на выборах составила 62,07%.

30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,45%.

20 мая 2019 года Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация состоялась на торжественном заседании Верховной рады.

На церемонию вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского приехали президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Венгрии Янош Адер, президент Грузии Саломе Зурабишвили. Инаугурацию также посетили представители США, Канады, Турции, Германии, Молдавии, Азербайджана, Болгарии, Румынии, Польши и Японии.