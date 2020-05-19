В московских парках и лесах начали появляться первые выводки зайчат

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первые выводки зайчат начали появляться на природных территориях столицы, в частности, их заметили в природно-исторических парках "Измайлово" и "Тушинский", в Битцевском лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"На природных территориях Москвы в семьях зайцев-русаков пополнение: отмечены первые выводки зайчат, в частности, в природно-исторических парках "Измайлово" и "Тушинский", в Алешкинском лесу, на природных территориях "Битцевский лес". Как рассказывают специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства, зайцы-русаки обитают на многих природных территориях города Москвы, ведь этим зверькам для комфортной жизни хватает относительно небольшого пространства", - рассказали в пресс-службе.

"Малышей мама, как правило, оставляет одних, чтобы не привлекать к ним лишнего внимания, а затем по мере необходимости возвращается, чтобы покормить. Поэтому в лесу не стоит подходить к ушастым крохам и тем более пытаться взять в руки таких, казалось бы, "потерянных" зайчат. За сезон у одной самки может быть до трех выводков", - уточнили в департаменте.