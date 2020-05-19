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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-20T17:23
https://ria.ru/20200519/1571744580.html
В московских парках и лесах начали появляться первые выводки зайчат
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РИА Новости

В московских парках и лесах начали появляться первые выводки зайчат

17:22 19.05.2020 (обновлено: 17:23 20.05.2020)
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© Игорь СикорскийЗаяц
Заяц
© Игорь Сикорский
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первые выводки зайчат начали появляться на природных территориях столицы, в частности, их заметили в природно-исторических парках "Измайлово" и "Тушинский", в Битцевском лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На природных территориях Москвы в семьях зайцев-русаков пополнение: отмечены первые выводки зайчат, в частности, в природно-исторических парках "Измайлово" и "Тушинский", в Алешкинском лесу, на природных территориях "Битцевский лес". Как рассказывают специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства, зайцы-русаки обитают на многих природных территориях города Москвы, ведь этим зверькам для комфортной жизни хватает относительно небольшого пространства", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты отметили, что в середине апреля - в мае традиционно появляются на свет первые зайчата.
"Малышей мама, как правило, оставляет одних, чтобы не привлекать к ним лишнего внимания, а затем по мере необходимости возвращается, чтобы покормить. Поэтому в лесу не стоит подходить к ушастым крохам и тем более пытаться взять в руки таких, казалось бы, "потерянных" зайчат. За сезон у одной самки может быть до трех выводков", - уточнили в департаменте.
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По словам специалистов, зайцы-русаки живут в полях либо на опушках с густым подлеском, но в городских условиях им приходится заходить глубже в лес, подальше от людей.
"Этой весной в парках Москвы действуют ограничения на посещение, что значительно снижает фактор беспокойства для диких животных. Поэтому зайчата, надеемся, окрепнут, благополучно подрастут и увеличат популяцию русаков, которые сейчас занесены в Красную книгу Москвы", - добавили в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
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