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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T00:02
https://ria.ru/20200519/1571702952.html
Трамп надеется на снятие ограничений на границе с Канадой в июне
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571018606_0:0:2159:1214_1036x0_80_0_0_9424efe8c42f368ba8df8fbcc6d9fc6b.jpg
РИА Новости

Трамп надеется на снятие ограничений на границе с Канадой в июне

23:20 19.05.2020 (обновлено: 00:02 20.05.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что ограничения на границе с Канадой из-за коронавируса будут сняты в июне.
Журналисты спросили Трампа, могут ли ограничения быть сняты 21 июня.
"Да, конечно, могут. У них и у нас дела идут хорошо", - ответил Трамп.
"Мы будем продолжать вести разговор, и в правильное время мы откроем их (границы) очень быстро, это будет сделано очень легко", - добавил Трамп.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что стороны уже договорились о продлении ограничений до 21 июня. Ранее США уже продлевали до 20 мая ограничения на въезд из Канады и Мексики, введенные в свете пандемии коронавируса. Изначально эти меры были рассчитаны до 20 апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДжастин ТрюдоДональд ТрампКанадаСШАВ мире
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