Трамп надеется на снятие ограничений на границе с Канадой в июне

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что ограничения на границе с Канадой из-за коронавируса будут сняты в июне.
Журналисты спросили Трампа, могут ли ограничения быть сняты 21 июня.
"Да, конечно, могут. У них и у нас дела идут хорошо", - ответил Трамп.
"Мы будем продолжать вести разговор, и в правильное время мы откроем их (границы) очень быстро, это будет сделано очень легко", - добавил Трамп.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что стороны уже договорились о продлении ограничений до 21 июня. Ранее США уже продлевали до 20 мая ограничения на въезд из Канады и Мексики, введенные в свете пандемии коронавируса. Изначально эти меры были рассчитаны до 20 апреля.
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