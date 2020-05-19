Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T23:55
https://ria.ru/20200519/1571702906.html
США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372714_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0718f516f961f104c072c4c0600b1cc3.jpg
РИА Новости

США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией

23:55 19.05.2020
316
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Власти США рассматривают возможность введения запрета на сообщение с Бразилией на фоне пандемии коронавируса, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп.
"Мы рассматриваем это", - сказал он.
При этом Трамп выразил надежду, что проблем не будет, потому что в штате Флорида, куда прибывает большая часть приезжающих из Бразилии, хорошо поставлена работа с тестированием на коронавирус.
Он также обозначил готовность открыть сообщение с Европой, но при условии, что там выправится ситуация.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Вчера, 18:46Распространение нового коронавируса
США и Канада договорились не открывать границы до 21 июня
"Я бы хотел открыть (границы - ред.), как только можно, но нужно убедиться, что у них дела идут хорошо и у нас дела идут хорошо", - сказал он.
Бразилия вышла на третье место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. Число заболевших, по последним данным, составило 254 220, погибло 16 792 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
061010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампБразилияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Президент США Дональд Трамп
Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
Стена на границе Мексики и США
США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
Президент Палестины Махмуд Аббас
Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
Сирия
Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
Центр НАСА
НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
Корабль проекта 22800
Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египете зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Морской вокзал в Сочи
Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
Курьер службы доставки
Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
01:39Дипломаты потребовали от Bloomberg опровержения данных о больницах в РФ
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
Лента новостейМолния