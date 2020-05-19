США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Власти США рассматривают возможность введения запрета на сообщение с Бразилией на фоне пандемии коронавируса, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп.
"Мы рассматриваем это", - сказал он.
При этом Трамп выразил надежду, что проблем не будет, потому что в штате Флорида, куда прибывает большая часть приезжающих из Бразилии, хорошо поставлена работа с тестированием на коронавирус.
Он также обозначил готовность открыть сообщение с Европой, но при условии, что там выправится ситуация.
"Я бы хотел открыть (границы - ред.), как только можно, но нужно убедиться, что у них дела идут хорошо и у нас дела идут хорошо", - сказал он.
Бразилия вышла на третье место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. Число заболевших, по последним данным, составило 254 220, погибло 16 792 человека.
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