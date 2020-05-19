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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T23:53
https://ria.ru/20200519/1571702859.html
Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564117089_0:0:2803:1577_1036x0_80_0_0_0488f5f030b0e6de9723f823c076063c.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34

23:53 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ТИРАСПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. За сутки в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике умер один человек с COVID-19, выявлены 11 случаев заражения коронавирусом, вылечились 11 человек, сообщил во вторник оперативный штаб ПМР по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
Сообщается, что умершая 79-летняя женщина поступила в медучреждение в первых числах мая. Из-за тяжелого состояния была определена в реанимацию. "Пенсионерка страдала ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией, хроническим пиелонефритом. У нее был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении.
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В сообщении отмечается, что в течение дня из лаборатории Кишинева и Тирасполя поступили ответы. Из числа исследованных биоматериалов, забор которых был произведен у пациентов с подозрением на коронавирус, 11 дали положительный результат, часть остается в работе.
Одновременно 11 пациентов были выписаны из республиканской клинической больницы, дубоссарского карантинного центра и карантинного госпиталя, расположенного в Бендерах. Они больше не являются носителями коронавируса.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 817 приднестровцев, 34 человека скончались, 397 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БендерыПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
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