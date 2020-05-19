Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34

ТИРАСПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. За сутки в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике умер один человек с COVID-19, выявлены 11 случаев заражения коронавирусом, вылечились 11 человек, сообщил во вторник оперативный штаб ПМР по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
Сообщается, что умершая 79-летняя женщина поступила в медучреждение в первых числах мая. Из-за тяжелого состояния была определена в реанимацию. "Пенсионерка страдала ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией, хроническим пиелонефритом. У нее был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении.
Одновременно 11 пациентов были выписаны из республиканской клинической больницы, дубоссарского карантинного центра и карантинного госпиталя, расположенного в Бендерах. Они больше не являются носителями коронавируса.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 817 приднестровцев, 34 человека скончались, 397 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.