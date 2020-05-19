Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34

Сообщается, что умершая 79-летняя женщина поступила в медучреждение в первых числах мая. Из-за тяжелого состояния была определена в реанимацию. "Пенсионерка страдала ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией, хроническим пиелонефритом. У нее был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.